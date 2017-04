Chris Rea “Road Songs For Lovers” Tour 2017 am 01.11.2017 in München

Chris Rea mit neuem Album und Klassikern unterwegs

Einen Zeitraum von fast 40 Jahren umfasst die Karriere von Chris Rea, der immer seiner eigenen künstlerischen Vision gefolgt ist. Der Sänger mit der rauchigen Stimme und Weltklasse-Gitarrist bahnte sich einen musikalischen Weg zwischen Rock, Pop, Latin und seinen Blues-Wurzeln. Mehr als 30 Millionen Tonträger machen ihn zu einem der erfolgreichsten britischen Rock-Protagonisten. Im Oktober/November präsentiert Chris Rea seine „Road Songs for Lovers“ auf einer Europa-Tour, die ihn auch nach Deutschland und Österreich führt. Vom 13. Oktober bis 3. November gastiert er mit den Songs seines gleichnamigen neuen Albums und vielen Klassikern in 13 Städten.

Obwohl in der Rock-Musik verankert, empfand sich Chris Rea immer eher als Individualist. Musiker und Maler, Blues-Aficionado und bekennender Motorsport-Narr, Filmemacher und klassisch beeinflusster Komponist, all diese Attribute treffen auf den vielseitigen und sympathischen Außenseiter zu. Jetzt meldet sich Chris Rea zurück mit einem Album großartiger Rock-Balladen, das erneut seine besten Eigenschaften offenbart: Eine einzigartige Stimme und herausragende Songschreiber-Qualitäten. Die Fans dürfen sich auf die neuen Road Songs ebenso freuen wie auf Bestseller wie „On The Beach“, „Let’s Dance“, „Julia“, „Josephine“, „Stainsby Girls“, „Looking For The Summer“, „Stony Road“, „I Can Hear Your Heart Beat“ und das legendäre „Road to Hell‘.

Der Meister sparsamer Gesten und weniger Worte verstand es stets, jenseits von Mainstream und modischen Trends zu überzeugen. Der „wunderbare Songschreiber und begabte Blues-Sänger“ (FAZ) aus der englischen Industriestadt Middlesbrough traf gerade im deutschsprachigen Raum auf besondere Resonanz. Hier wurde man bereits in den Achtzigern auf ihn aufmerksam, bevor er mit Alben wie „Shamrock Diaries“, „Dancing With Strangers“ und „Road to Hell“ internationale Akzeptanz erlangte. Mit „King Of The Beach“ schlug Chris Rea eine verfeinert-elegante Richtung an, die auch „Auberge“, „God’s Great Banana Skin“ und „Espresso Logic“ auszeichnete.

Die CDs „Stony Road“, „The Blue Jukebox“, „Blue Guitars“ oder „The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes“ offenbarten ein anderes Spektrum. Sie wurden als „Sternstunden des Bluesrock“ gewürdigt. Neue Wege beschritt er mit dem „Santo Spirito Project” bestehend aus drei CDs und zwei Filmen, bei denen er selbst für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnete.

Chris Rea schöpft Kraft und Inspiration aus dem Privaten, einem harmonischen Familienleben. „Ich war nie ein Rock- oder Popstar im herkömmlichen Sinne“, bekennt der Interpret. „Und all die Erkrankungen haben mir die Chance gegeben das zu tun, was ich immer mit Musik tun wollte, mich auf das zu konzentrieren was mich wirklich interessiert!“

Nun hat die Leidenschaft Chris Rea wieder gepackt und er kehrt mit seinem Song-Kanon dorthin zurück, wo er die Publikumsresonanz am direktesten spürt, auf die Bühne.

CHRIS REA – Road Songs For Lovers-Tour 2017

Fr 13.10.2017 Erfurt Messe

So 15.10.2017 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

Di 17.10.2017 Leipzig Arena

Mi 18.10.2017 Dresden Kulturpalast

Fr 20.10.2017 Frankfurt Jahrhunderthalle

So 22.10.2017 Mannheim Rosengarten

Di 24.10.2017 Stuttgart Liederhalle

Do 26.10.2017 Dortmund Westfalenhalle

Sa 28.10.2017 Hannover Kuppelsaal

So 29.10.2017 Hamburg Mehr! Theater

Mo 30.10.2017 Berlin Tempodrom

Mi 01.11.2017 München Philharmonie

Mi 03.11.2017 Wien Stadthalle*

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 28.04.2017, 10:00 Uhr