DackelRace und DogWorld in der Motorworld München: Luitpold ist schnellster Dackel Münchens

Mehr als 16.500 Besucher am gestrigen Sonntag bei der 2. DackelRace und der Premiere der DogWorld in der Motorworld München – der Termin für nächstes Jahr steht schon fest: 2. November 2025

„Auf die Plätze, fertig, wau!“ hieß es am 3. November 2024 beim „2. Münchner DackelRace powered by ALLIANZ“. Das rasante Dackelrennen war Highlight der ersten „DogWorld“, einem neuen Hunde- und Lifestyle-Festival, zu dem mehr als 16.500 Besucher am Sonntag in die Motorworld München strömten. Mit einem Rekord von 4,40 Sekunden kam Vorjahressieger Luitpold aus Eching als schnellster Dackel ins Ziel und holte erneut den Gesamtsieg. Die Siegerin der Herzen war die blinde Rauhhaardackeldame Resi, die in der Klasse Handicap startete.

Insgesamt traten bei dem diesjährigen DackelRace 70 Dackel in fünf verschiedenen Startklassen auf einer 40 Meter langen Rennstrecke gegeneinander an – angefeuert von einem begeisterten Publikum. Die Dackel kamen aus ganz Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien, Lettland und anderen Ländern nach München. Für die präzise Zeitnahme sorgte das professionelle Chip-Tracking-System von DataSport, das auch beim München Marathon zum Einsatz kommt. Bei etlichen Rennen, die Schnauze an Schnauze verliefen, musste sogar das Fotofinish herangezogen werden.

Die Sieger der verschiedenen Startklassen auf einen Blick:

Bis 5 kg: Daisy aus Fürstenfeldbruck mit 5,12 Sekunden

Bis 8 kg: Lotti aus aus Bobingen mit 5,36 Sekunden

Ab 8,1 kg: Luitpold aus Eching mit 4,4 Sekunden

Dackel-Mix: Bailey aus Landshut mit 12,22 Sekunden

Handicap: Resi aus München mit 48,92 Sekunden

DogWorld powered by McGroomer: Großer Spaß für Zwei- und Vierbeiner

Bei der DogWorld war für jeden großen und kleinen Zwei- und Vierbeiner etwas dabei: Das Hunde- und Lifestyle-Festival bot einen umfassenden Marktplatz mit 80 Ausstellern sowie eine vielfältige Palette an Aktivitäten, Shows und Workshops, die speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Hunden und ihren Besitzern zugeschnitten waren: Von spannenden Agility-Workshops über DogYoga, DogDance und Hundemodenschauen bis hin zu unterhaltsamen Promi-Talks, u.a. mit dem Hunde-Star-Figaro Francisco de Vasconcellos, und Vorträgen zu verschiedenen Themen. Diana Eichhorn, die viele Jahre die beliebte VOX-Sendung „hundkatzemaus“ moderiert hat, führte charmant durch das kurzweilige und informative Programm auf der Hauptbühne und kürte am Ende des Tages gemeinsam mit DackelRace-Moderator Konrad Schwarz von Radio Gong 96.3 die Sieger des 2. DackelRace.

Der Termin für 2025 steht auch bereits fest: Die 3. DackelRace und die 2. DogWorld finden am 2. November 2025 statt.