Das Gärtnerplatz Open Air 2022 findet am 10. / 11. September wieder statt!

Zwei Tage Musik und Kultur inmitten des Münchner Glockenbachviertels: Der phänomenale Freiluft-Klassiker am Gärtnerplatz findet heuer, nach zwei Jahren Pause endlich wieder statt.

Am 10. & 11. September 2022 verwandelt sich der Gärtnerplatz in eine aussergewöhnliche Sommerbühne und lockt ganz München in das Viertel rund um einen der schönsten Plätze der Stadt. Das bunte Treiben mit vielfältigem Musik- und Kulturprogramm ist dabei komplett kostenfrei.

Am Samstag erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Musikprogramm lokaler und internationaler Bands und Musiker*innen. Den Auftakt von insgesamt vier Showacts macht der junge und unkonventionelle Münchner Chor „Lost&Found“, der statt typischer Chorgesänge, besondere Cover, Weltmusik und Pop im Gepäck hat. Beschwingt geht es mit dem „Normandy Jazz Ensemble“ aus Frankreich weiter, das eines seiner nur drei Konzerte in Bayern beim Gärtnerplatz Open Air spielt. Mit rauchiger Stimme und viel Herzblut gibt die Band „Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung“ ihre brandneuen Stücke gegen den Weltschmerz zum Besten. Abgerundet wird das Programm des ersten Tages von dem Münchner Lokalmatadoren Buck Roger mit seiner Band „The Sidetrackers“.

Der Sonntag steht im Zeichen der Klassik. Die Münchner Symphoniker präsentieren unter der Leitung von Andreas Kowalewitz Georges Bizets „Carmen Suite 1“, „Fluch der Karibik“ von Klaus Badelt, „West Side Story Selection“ von Leonard Bernstein und weitere Werke von Brahms, Piazzolla, Rossini, Glinka, Berlin, Bennett und Josef Strauss.

Gegen 16:30 Uhr wird es eine Konzertprobe geben und ab 19:30 Uhr findet das große Konzert der Münchner Symphoniker beim Gärtnerplatz Open Air statt. Zu diesem hochkarätigen Musikprogramm versorgen zahlreiche Straßenstände und die ansässigen Gastronom*innen die Gäste des Gärtnerplatz Open Air mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Das Kulturprogramm ist ausnahmslos kostenlos für alle Gäste.