Das war ZZ TOP in der Tollwood Musik-Arena

ZZ Top begeisterte die Fans in der Tollwood Musik-Arena in München am 14. Juli 2024 mit einem unvergesslichen Auftritt im Rahmen ihrer „The Elevation Tour“. Diese Tour war besonders, da es die erste in Deutschland für den neuen Bassisten Elwood Francis war, der den verstorbenen Dusty Hill ersetzt​.

Die Band lieferte eine beeindruckende Show, die sowohl musikalisch als auch visuell überzeugte. Mit Klassikern wie „La Grange“, „Sharp Dressed Man“ und „Gimme All Your Lovin'“ brachten sie das Publikum zum Jubeln und Mitsingen. Die Kombination aus Bluesrock, Humor und der typischen Bühnenpräsenz von Billy Gibbons und Frank Beard zeigte, dass ZZ Top auch nach über fünf Jahrzehnten noch immer zu den ganz Großen gehören​.

Der Auftritt wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt. Besonders hervorgehoben wurde die Energie und Präzision, mit der die Band ihre Hits performte. Die Fans schätzten auch die Setlist, die eine gute Mischung aus alten Klassikern und neueren Stücken bot​.

Insgesamt war der Abend ein voller Erfolg und eines der Highlights des Tollwood Sommerfestivals 2024. ZZ Top zeigte einmal mehr, warum sie zu den legendärsten Rockbands der Musikgeschichte gehören​