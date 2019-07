DeMo’19 – Deutschen Meisterschule für Mode | Designschule München vom 17. bis 19. Juli 2019

Die DeMo′19 zeigt an drei Tagen unter dem Titel „Ich war wie ihr, jetzt bin ich ich.“ einen Querschnitt der vielfältigen Ergebnisse aus Design und Mode. Präsentiert werden die Kollektionsmodenschau der Meisterklassen unter dem Titel „colour blue, blue collar“, sowie die Kollektionen der Absolventinnen und Absolventen der Entwurfsklassen. Zudem werden ausgewählte Projekte und Arbeiten der Absolventen und Absolventinnen der Berufsfachschule für Kommunikationsdesign präsentiert und ausgestellt.

Den Auftakt bilden am, Mittwoch, 17.07.2019 um 19.00 Uhr die Präsentationen der besten Arbeiten aus der städt. Berufsfachschule für Kommunikationsdesign im Ampere, Zellstr.4, sowie die Eröffnung der Ausstellung in den Studios der Muffathalle bei freiem Eintritt !

Am Donnerstag, 18.07.2019 findet die Premiere der Modenschau der Fachschulen der Deutschen Meisterschule für Mode|Designschule um 20.00 Uhr in der Muffathalle statt.

Am Freitag, 19. Juli, wird um 19.00 Uhr und 21.00 Uhr die Modenschau wiederholt. Die Ausstellung der Projekte und Arbeiten der Absolventen und Absolventinnen der Berufsfachschule für Kommunikationsdesign ist an den DeMo-Tagen von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr für interessierte Besucher und Besucherinnen bei freiem Eintritt geöffnet.

Der Kartenvorverkauf für die Modenschau am Donnerstag, 18.07.2019 um 20.00 Uhr und die Modenschauen am Freitag, 19.07.19 um 19.00 Uhr und 21.00 Uhr ab sofort vor Ort in der Deutschen Meisterschule für Mode| Designschule München

Roßmarkt 15, 80331 München

Telefon 089/233-22801

Fax 089/233-26007

bei Frau Sandra Zeug im Raum 103 im 1. Stock.

Verkaufszeiten:

Mo.- Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr

Mo.- Do. von 13.00 – 15.00 Uhr

Eintritt für die Modenschau: 25 €

Der Eintritt für die Präsentationsveranstaltung und die Ausstellung der Schüler und Schülerinnen der städt. Berufsfachschule für Kommunikationsdesign ist frei.