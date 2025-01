Der neue Apollo-Store auf der Kaufingerstraße kommt

Apollo eröffnet im Sommer 2025 auf der Kaufingerstraße 12 in München seine neue Filiale. Der filialstärkste Optiker Deutschlands bezieht den ehemaligen Showroom der amerikanischen Elektroauto-Marke Fisker. Lührmann hat Apollo bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Der neue Store auf der Kaufingerstraße verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 400 Quadratmetern im Erdgeschoss. Damit bietet er den Kunden eine sehr große Produktauswahl auf einer Ebene und ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Fast 50 Jahre war Apollo mit seinem Bestandsstore an der Neuhauser Straße in der Münchener Innenstadt zu finden. Der Umzug markiert somit einen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.

„Wir freuen uns sehr, diese Fläche in der frequenzstärksten Einkaufsstraße Deutschlands an Apollo vermietet zu haben“, erklärt Nadine Brand, die als Senior Consultant Retail Vermietung am Münchner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. Der neue Store biete eine hervorragende Sichtbarkeit und eine deutliche Lageverbesserung.

Mehr über Apollo: https://www.apollo.de