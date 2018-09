Die Hacker Pschorr Wiesnbierprobe 2018

Traditionell verkosteten die Wiesnwirte Georg Heide und Thomas Roiderer das Hacker-Pschorr Oktoberfestbier in der Brauerei. Dazu Braumeister Rainer Kansy über das Hacker-Pschorr Wiesn Bier 2018 und die “Charaktereigenschaften”.

1. Farbe

Bronzefarben mit einer hohen Glanzfeinheit. ln alter Hacker-Pschorr Tradition ist es damit auch 2018 wieder ein sehr dunkles Wiesnbier.

Werbung / Anzeige

2. Geruch

Schon beim ersten Riechen, bekommt man Lust auf den ersten Schluck. Die Verwendung von Münchner Malz verleiht dem Hacker-Pschorr Wiesnbier eine

harmonische Malznote, die den Charakter des Bieres unterstreicht. Darüber hinaus bemerkt man eine angenehm, feinherbe Hopfennote.

3. Geschmack

Hier spielt das Hacker-Pschorr Wiesn Bier seine ganze Größe aus. Die höhere Stammwürze von 13]% bringt die Vollmundigkeit und gibt dem Festbier seinen unverwechselbar markanten Körper. Durch die Verwendung des bayerischen Aromahopfen der Sorte “Tradition” ist im Nachtrunk eine feinherbe Hopfenbittere erkennbar, die den Geschmack abrundet. Der sogenannte “Abgang” ist kräftig und malzbetont und lädt zum Weitertrinken ein.

Die wichtigsten Analysendaten:

Stammwürze: 13.7o/o

Alkohol: 6,0% Vol

Farbe: 10,0 Farbeinheiten nach EBC (internationale Einheit zur Farbbestimmung)

Bittereinheiten: 25,0 EBU (internationale Einheit zur Bestimmung der Bittere eines Bieres)

Über Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr isl eine der großen Traditionsbrauereien in München, Der Name “Hacker” steht schon seit dem 15.Jahrhundert für reinen Biergenuss, für das Ursprüngiiche, das Lebens- und Liebenswerte an Bayern. 1417 wurde die Brauerei in der heutigen Gaststälte Altes Hackerhaus in der Sendlinger Straße gegründet und entwickelte sich im 18. Jahrhundert unter dem Ehepaar Joseph Pschorr und Maria Theresia Hacker zu Münchens führender Großbrauerei. Seit Anfang 2007 sind die vielfältigen Bierspezialitäten wieder in den traditionellen Flaschen mit Bügelverschluss erhältlich.

Auf dem Oktoberfest wird unter anderem Hacker-Pschorr in der Bräurosl und im Hacker-Festzelt ausgeschenkt.