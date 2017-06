Die neue Show „Impulse“ vom 14. Juli bis 10. September 2017 im GOP Varieté München

Beats, Dance und Bodyart im GOP Varieté München

Die neue Show „Impulse“ vom 14. Juli bis 10. September 2017 ist die dynamische und kraftvolle Begegnung von Rhythmus, Körperkunst und Tanz.

Eine Show, die Grenzen sprengt, mitreißt und die Seele schwingen lässt. „Impulse“ sorgt für ein unvergessliches Gesamterlebnis aus vier Säulen, die durch ein junges Ensemble gekonnt in Szene gesetzt werden: Artistik, Trommeln, Tanz und Lichtdesign. Die Künstler eint die Freude, GenreGrenzen aufzuheben und Neues zu wagen. Moderne Tanzeinlagen mit einer dynamischen Choreografie von Dennis MacDao und Chris Myland und der treibende Beat der Show, heizen dem Publikum ein und lassen eine außergewöhnliche Dynamik entstehen. Die Sounds der Show sind pur, live und eigens arrangiert von Regisseur Nikos Hippler. Die Zuschauer erwarten zarte Melodien und fette Beats, die das Herz schneller schlagen lassen.

Spektakulär präsentiert sich auch die Kulisse: Ungewöhnliche Szenarien aus Projektion und Klang werden die Gäste überraschen. Die Bühne ist in sphärisches Licht getaucht, Federn tanzen wie Schneeflocken durch die Luft und die Künstler nutzen die meterhohen Wände, die aus Trommelfellen bestehen, mit vollem Körpereinsatz. Mit „Impulse“ begibt sich die Varieté-Welt auf eine neue Ebene und verspricht Bühnenkunst at its best.

Regie: Nikos Hippler

Choreographie: Chris Myland & Dennis MacDao

Video Mapping: Amir Megeid & Florian Kaderli

„Impulse“ ist eine Produktion von GOP showconcept.

Das Ensemble: Dennis MacDao: Tanz

Chris Myland: Tanzakrobatik

Daniel Sullivan: Hula Hoop & Irischer Stepptanz

Katharina Lebedew: Handstand Robert

James Webber: Pole & Besen-Manipulation

Johnny Kay: Percussion

Léah Wolff: Luftring Duo Celeste & Francois: Duo Trapez

Nadia Lumley: Cyr

Änderungen vorbehalten.

„Impulse“ vom 14. Juli bis 10. September 2017 im GOP Varieté-Theater München. Eintrittskarten für die Show sind von 39 bis 44 Euro erhältlich, inklusive einem Menü bereits ab 59 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 15 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 25 Euro. Showtime ist mittwochs bis freitags um 20 Uhr, samstags um 17.30 und 21 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Zusatzshow am Dienstag, 15. August um 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!

GOP.extras

on the road Die Absolventenshow der Staatlichen Schule für Artistik Berlin 2017 Zwölf junge Artisten machen sich auf, ihren ganz eigenen Weg zu beschreiten. Türen zu Varietés, Theatern und Festivals öffnen sich. Wohin der Weg führt, wird die Zukunft zeigen. Eines ist jedoch sicher: die frischgebackenen Absolventen sind von nun an „on the road“. „on the road“ ist eine Spritztour de Force mit tollkühner Akrobatik, feinster Equilibristik und abwechslungsreicher Jonglage. In vielen kuriosen Geschichten, eingebettet in poesievolle Choreographien, erzählen die Artisten von Begegnungen auf der Straße, aus dem Alltag und über sich selbst. Egal ob im tiefsten Kreuzberg urbaner Streetstyle gelebt, auf der großen Piazza Tango getanzt oder am Broadway beschwingte Körper durch die Luft gewirbelt werden: Angetrieben von der unbändigen Lust, auf den großen Brettern dieser Welt zu stehen, brechen die jungen Wilden auf und zeigen jeden Tag auf’s Neue, dass ihr Weg das Ziel ist.

Termin: Montag, 31. Juli 2017 Beginn: 20 Uhr Preis: 29 Euro, Schüler/Studenten/Azubis 25 Euro, Kinder 15 Euro

GOP Sommerferien-Special

Ein Erlebnis, an dem die ganze Familie ihre Freude hat, ist – ganz besonders in den Schulferien – ein Besuch im GOP Varieté-Theater München. Auch in diesem Jahr lädt das Varieté während der Sommerferien alle Eltern, Tanten und Onkel, Omas und Opas in Begleitung von Kindern zum Sonderpreis in die Show ein! Vom 29. Juli bis 10. September 2017 hat ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Show „Impulse“. Das Ferienspecial ist online buchbar unter variete.de oder unter (089) 210 288 444.