Am Donnerstag, 11.04.2024, wurden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei an mehreren Örtlichkeiten (Alter Botanischer Garten, Nußbaumpark, südliches Bahnhofsviertel) Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten drei Tatverdächtige beim Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen werden.

Den zivilen Einsatzkräften wurden durch die drei Tatverdächtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten diverse Betäubungsmittel zum Kauf angeboten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und zwei 29-Jährige mit afghanischer und italienischer Staatsangehörigkeit. Alle drei Tatverdächtige sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Betäubungsmittel (Ecstasy, Heroin, Marihuana) sowie Drogengelder in Höhe von knapp eintausend Euro wurden sichergestellt.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie befinden sich mittlerweile alle in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftfahndung) hat die weiteren Ermittlungen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln bzw. Cannabis übernommen.“