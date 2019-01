EHC Red Bull München – Zweiter Auswärtssieg des Wochenendes in Düsseldorf

Sonntag, 13. Januar 2019. Sechs-Punkte-Wochenende für die Red Bulls. Der EHC Red Bull München hat zwei Tage nach dem Sieg in Krefeld nachgelegt und auch das Spitzenspiel bei der Düsseldorfer EG mit 5:2 (0:0|3:1|2:1) gewonnen. Für den Deutschen Meister trafen Frank Mauer, Yannic Seidenberg, Tobias Eder, Mark Voakes und Michael Wolf per Empty-Net-Tor. Die Red Bulls liegen in der Tabelle weiterhin auf Platz zwei – neun Punkte hinter Mannheim und nun sieben Punkte vor der drittplatzierten DEG.

Spielverlauf

Beide Teams verteidigten in der Anfangsphase stark und ließen keine Abschlüsse zu. Die erste bessere Chance in der intensiv geführten Partie hatte Münchens Michael Wolf in Überzahl mit einem Schuss ans Außennetz (8.). Danach machte Düsseldorf Druck, dem Führungstreffer am nächsten kamen aber die Gäste: In der 18. Minute lief Frank Mauer alleine aufs Tor zu, Mathias Niederberger war aber mit der Fanghand zur Stelle.

Im Mittelabschnitt erwischten die Red Bulls den perfekten Start: Frank Mauer traf in Unterzahl, nachdem sich DEG-Schlussmann Niederberger nach einer Münchner Befreiung verschätzt hatte (21.). Yannic Seidenberg legte nach einem punktgenauen Pass von Mark Voakes das 2:0 nach (26.). Eine Minute später verpasste Konrad Abeltshauser in Unterzahl das 3:0 (27.). Auf der Gegenseite hatte Philip Gogulla bei einem 2-auf-1-Konter die Chance auf den Anschlusstreffer (29.). Das 3:0 der Red Bulls ging auf das Konto der Eder-Brüder: Andreas passte zu Tobias, der die Scheibe unhaltbar ablenkte (31.). Düsseldorf verkürzte in der 34. Minute durch Jaedon Descheneau und spielte wenig später 1:47 Minuten in doppelter Überzahl. München ließ aber keinen gefährlichen Abschluss zu.

Im Schlussdrittel waren vier Minuten gespielt, als John Henrion aus spitzem Winkel ins Kreuzeck traf und die DEG zurück ins Spiel brachte. Die Red Bulls ließen sich davon aber nicht verunsichern und suchten weiter den Weg nach vorne. In der 49. Minute baute Mark Voakes mit einem Überzahltor den Vorsprung wieder auf zwei Tore aus. In der 58. Minute markierte Michael Wolf per Empty-Net-Tor den 5:2-Endstand.

Emil Quaas

„Nachdem Düsseldorf sehr gut angefangen hat, haben wir zu unserem Spiel gefunden und den Druck hochgehalten. Wir haben das erste Tor geschossen und danach gut weitergespielt.“

Endergebnis

Düsseldorfer EG gegen EHC Red Bull München 2:5 (0:0|1:3|1:2)

Tore

0:1 | 20:52 | Frank Mauer

0:2 | 25:22 | Yannic Seidenberg

0:3 | 30:03 | Tobias Eder

1:3 | 33:04 | Jaedon Descheneau

2:3 | 43:27 | John Henrion

2:4 | 48:43 | Mark Voakes

2:5 | 57:55 | Michael Wolf

Zuschauer

6.523