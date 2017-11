Ein Christbaum für München aus Burghausen

München, 08.11.2017. Die Baumspende für die Landeshauptstadt München kommt in diesem Jahr aus Burghausen, glegen an der Salzach in unmittelbarer Nähe zu Österreich. Die bayerische Grenzstadt nicht nur berühmt für die längste Burganlage der Welt, sondern auch für die Internationale Jazzwoche Burghausen. Als Teil der grenzübergreifenden Tourismusregion „Seelentium“ im Dreiländereck Bayern – Oberösterreich – Salzburg, setzt Burghausen auf nachhaltigen Tourismus.

Der Christbaum, eine serbische Fichte, nach Fällung ca. 6 Tonnen schwer, wurde als 14jähriges Bäumchen von Annemarie und Georg Rott 1969 anlässlich ihrer Hochzeit im Garten nahe ihres Hauses im Salzachtal gepflanzt. Da bei dem mittlerweile 24 Meter hohen Baum Windbruchgefahr bestand, überließ das Ehepaar Rott diese „Hochzeitsbaum“ ihrer Heimatstadt als „Christbaum für München“, der am Montag, 6. November, geschlagen wurde.

Am Mittwoch, 8. November 2017, 5 Uhr früh, lieferte die Stadt Burghausen den Christbaum für München am Marienplatz an. Feuerwehrmänner der Münchner Berufsfeuerwehr sorgten mit schwerem Gerät dafür, dass der Baum unbeschadet aufgerichtet und mit dem Kran in das zwei Meter tiefe Bodenloch vor dem Neuen Rathaus versenkt und verkeilt wurde. Die Mitarbeiter des städtischen Baureferats, Abteilung Straßen¬beleuchtung, schmücken den Baum mit Lichterketten. Bis zum 24. Dezember wird die Fichte das Wahrzeichen des Münchner Christkindlmarktes sein. Im Rahmen der Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarkts am Montag, 27. November, 17 Uhr, übergibt der erste Bürgermeister von Burghausen Hans Steindl die grüne Spende offiziell der Münchner Bevölkerung.

Am 10. Januar 2018 wird der Christbaum von der Münchner Berufs-feuerwehr abgebaut und steht für eine weitere Karriere als Maibaum zur Verfügung. Interessenten können sich ab sofort beim Direktorium der Landeshauptstadt München unter der Rufnummer 089/ 233-925 65 (Gabriele Höber) melden.

Seit 1977 kommt die Landeshauptstadt München in den Genuss einer Christbaumspende. Die Warteliste der Gemeinden, die sich als Spender anbieten, ist lang. Als Dank für den Christbaum dürfen die Ortschaften aus dem In-und Ausland (Österreich, Italien) während des Münchner Christkindlmarktes im Prunkhof des Rathauses Glühwein ausschenken und sich als touristische Destination präsentieren.