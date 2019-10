Entrepreneur of the Year 2019: Dr. Axel Munz (Trachten Angermaier) in der Hall of Fame

Eine besondere Ehre wurde Dr. Axel Munz, Geschäftsführer von Trachten Angermaier, am 25. Oktober zuteil: Der Kopf des Münchener Trachtengiganten Angermaier gehörte zu den ausgewählten Finalisten in der Kategorie Konsumgüter/Handel zum Entrepreneur oft the Year 2019 – ein Wettbewerb, der seit vielem Jahren herausragende Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland ehrt.

Die renommierte Auszeichnung erfolgte in Anwesenheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bei der festlichen Hundertjahrfeier von Ernst & Young im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Mit der Aufnahme in die Hall of Fame wird die besondere Innovationskraft, die Kreativität und das soziale Engagement von Angermaier und Dr. Axel Munz für die Gesellschaft gewürdigt. „Ich bin natürlich sehr stolz, nominiert worden zu sein. Gerade Modehersteller werden bei solchen Preisen selten bedacht. Deshalb freut es mich besonders, dass wir es geschafft haben, Angermaier zu einer so starken Marke auszubauen. Innovationen sind uns sehr wichtig. Angermaier war beispielsweise der erste Trachtenhersteller, der eine nachhaltige Linie auf den Markt gebracht hat. Soziales und ökonomisches Engagement ist uns sehr wichtig“, so Dr. Axel Munz.