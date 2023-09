Erfolgreicher DEL-Auftakt: Red Bulls bezwingen Düsseldorfer EG

RBM – DEG 4:2 | Kastner: „Haben im Powerplay stark gespielt“

Red Bull München ist erfolgreich in die 30. Saison der PENNY DEL gestartet. Der amtierende deutsche Meister setzte sich mit 4:2 (2:0|0:0|2:2) gegen die Düsseldorfer EG durch. Vor 4.387 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielten Ben Street, Andreas Eder, Trevor Parkes – jeweils im Powerplay – und Maximilian Kastner die Münchner Treffer.

Spielverlauf

Nach umkämpfter Anfangsphase erhöhten die Red Bulls schnell das Tempo. Die Chancen des deutschen Meisters häuften sich. Für den ersten Treffer der Jubiläumssaison brauchte das Team von Trainer Toni Söderholm allerdings seine Powerplay-Einheiten. In Überzahl erzielte Street nach glänzender Vorarbeit von Kastner das 1:0 (11.) und eröffnete so die neue Spielzeit. Wenige Sekunden später die nächste Strafe – und wieder schlugen die Red Bulls zu. Eder war der Torschütze (12.). Düsseldorf hatte seine besten Chancen ebenfalls mit einem Spieler mehr auf dem Eis, doch Mathias Niederberger war im ersten Drittel nicht zu bezwingen.

Im Mittelabschnitt spielten die Gäste mutiger. München war nun häufiger in der Defensive gefordert, konnte sich aber weiterhin auf Niederberger verlassen. Auf der anderen Seite verhinderte die Latte den dritten Münchner Treffer durch Jonathon Blum (28.). Im Anschluss lieferten sich beide Teams harte Zweikämpfe, am Spielstand änderte sich vor der zweiten Pause aber nichts.

Düsseldorf wollte den Anschlusstreffer und startete aktiver, doch München hielt die Null zunächst. Bis zum Tor von Luis Üffing in der 47. Minute. Nur drei Minuten später markierte Victor Svensson sogar das 2:2. Die Red Bulls hatten aber die perfekte Antwort parat. Wieder war es das starke Powerplay, das der DEG zusetzte. Parkes brachte sein Team per Abstauber wieder in Führung (55.). Die Gäste versuchten es in der Schlussphase mit zusätzlichem Feldspieler, den Treffer erzielte aber Kastner mit einem Schuss ins leere Tor (60.). Das 4:2 war gleichzeitig der Endstand.

Maximilian Kastner:

„Wir haben gut angefangen und vor allem im Powerplay stark gespielt, haben dann aber etwas den Faden verloren. Dann haben wir wieder in Überzahl zugeschlagen.“

Tore:

1:0 | 10:41 | Ben Street

2:0 | 11:26 | Andreas Eder

2:1 | 46:18 | Luis Üffing

2:2 | 49:04 | Victor Svensson

3:2 | 54:57 | Trevor Parkes

4:2 | 59:22 | Maximilian Kastner



Zuschauer:

4.387