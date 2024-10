Ermittlungen wegen eines versuchten Sexualdelikts in Haidhausen

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 17.00 Uhr, war ein 40-jähriger Münchner mit seiner 3-jährigen Tochter auf einem Spielplatz in Haidhausen.

Dabei wurde die 3-Jährige von einem unbekannten Mann angegangen, der sie festhielt und zu Boden drückte. Der 40-jährige Vater konnte Weiteres verhindern und zog den Unbekannten von seiner Tochter weg. Zusammen mit noch weiteren Helfern konnte der Angreifer dann festgehalten werden.

Beim Eintreffen der verständigten Polizei wurde der Tatverdächtige an diese übergeben und festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Münchner.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden nun vom Kommissariat 17 übernommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird hier nun wegen eines versuchten schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft München beantragte hier einen Haftbefehl, der vom Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der 35-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.