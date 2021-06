Erster digitaler krebs-patienten-tag.bayern

Am 12. Juni 2021, von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr: www.krebs-patienten-tag.bayern

Corona hat das Leben vieler krebskranker Menschen erheblich erschwert. Die Angst vor einer möglichen Infektion und das auf ein Minimum heruntergefahrene soziale Leben machen Präsenzveranstaltungen nahezu unmöglich. Umso wichtiger sind daher neue Online-Informationsangebote, die den Vorteil haben, dass sie Patienten zuhause in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld erreichen.

Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. lädt am 12. Juni 2021 zu ihrem ersten digitalen krebs-patienten-tag.bayern ein. Dieser ist kostenfrei und findet von 9.30-13.30 Uhr online statt. Auf www.krebs-patienten-tag.bayern können sich krebskranke Menschen und deren Angehörige über neue Erkenntnisse in der Krebsbehandlung informieren und live ihre Fragen an Experten stellen.

„Mit unserem bayernweiten krebs-patienten-tag wollen wir auch jene erreichen, die nicht so mobil sind und daher keine längeren Anreisen auf sich nehmen können. Ganz gleich, ob aus Aschaffenburg, Hof, Freyung, Berchtesgadener Land oder Lindau, wir erreichen online alle krebskranken Menschen und ihre Angehörigen, die sich über aktuelle Themen in der Krebsbehandlung informieren möchten“, betont Prof. Günter Schlimok, Präsident der Bayerischen Krebsgesellschaft.

Der krebs-patienten-tag.bayern gibt Antworten auf die Frage: Was kann ich als Erkrankte/r aktiv selbst für mich tun, um meine Behandlung zu unterstützen, meinen Körper zu stärken, Beschwerden und Nebenwirkungen zu lindern und neue Kraft zu schöpfen? Interessierte erfahren: Wie sie mit Hilfe der Psychoonkologie ihre Erkrankung leichter bewältigen können und wie regelmäßiger Sport, eine vollwertige Ernährung und Maßnahmen gegen Fatigue (Erschöpfung) ihre Genesung unterstützen können. Aber auch neue medizinische Therapien werden vorgestellt. Experten informieren über die Fortschritte in der Immuntherapie und über Chancen der Komplementärmedizin.

Infos und Anmeldung: www.krebs-patienten-tag.bayern