Rauf aufs Dach – Tag der Münchner Dachgärten

„Rauf aufs Dach“ heißt es am Samstag, 5. Juli. An diesem Tag können münchenweit 18 Dächer besichtigt werden, die sonst größtenteils für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Mit dem Tag der Münchner Dachgärten möchte das Referat für Stadtplanung Bauordnung auf das Potenzial von Dächern als zusätzlicher Grün- und Freiraum hinweisen. Die Dächer, die besichtigt werden können, sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. In der Regel ist eine Anmeldung erforderlich und die Teilnehmerzahl beschränkt.

Begrünte Dächer sind Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, sie puffern Niederschlagswasser ab, entlasten dadurch die Kanalisation und sind daher wichtiger Bestandteil des Schwammstadtprinzips. Durch Verdunstung reduzieren sie die sommerliche Hitzebelastung und schließlich tragen Photovoltaikanlagen auf Dächern zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei.

Besonderes Engagement am Tag der Münchner Dachgärten zeigen die Genossenschaften. Sie machen ihre Dächer im Prinz-Eugen-Park, in Riem, am Ackermannbogen und in Freiham zugänglich. Mit der Münchner Wohnen kann man die Dachfläche auf dem sogenannten Stelzenhaus, dem Dante I, und ein Solargründach am Karl-Marx-Ring besichtigen. Auch das IT-Referat am Agnes-Pockels-Bogen führt Besucher*innen auf ihre Dachterrasse, die zugleich ein Open-Work-Space ist. Highlight dürfte das Dach der SAP-Arena am westlichen Rand des Olympiaparks sein. Das vom Kranzberger Landschaftsarchitekturbüro Latz + Partner geplante Gründach ist von einem Kranz aus Photovoltaikmodulen umgeben.

Zentraler Anlaufpunkt für alle, die sich ganz allgemein über Dachnutzung, Dachbegrünung, Photovoltaik auf dem Dach sowie Fördermöglichkeiten informieren wollen, ist das Fat Cat (ehemaliger Gasteig). Dort gibt es an der Südseite, unweit des Eingangs zum Kulturdachgarten, mehrere Informationsstände der Partner des Tags der Münchner Dachgärten: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Referat für Klima- und Umweltschutz, Bauzentrum Riem, Bayerische Architektenkammer, Bund deutscher Landschaftsarchitekt*innen, Bundesverband Gebäudegrün, Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Um 11.30 Uhr bietet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung eine Führung auf den Kulturdachgarten des ehemaligen Gasteigs an. Der Abteilungsleiter der Grün- und Freiraumplanung, Philipp Königer, erläutert dabei aus freiraumplanerischer Sicht die Gründachstrategie der Stadt. Alle Informationen zum Tag der Münchner Dachgärten und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.muenchen.de/raufaufsdach.