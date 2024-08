Familienführung in der Residenz München am 18. August: Zauber des Lichts – Kerzen, Spiegel, Glas und Gold

Am Sonntag, den 18. August bietet die Bayerische Schlösserverwaltung eine spannende Familienführung in der Residenz München an. Unter dem Titel „Zauber des Lichts – Kerzen, Spiegel, Glas und Gold“ erläutert die Museumspädagogin Anita Heft um 14 Uhr die kunstvolle Festbeleuchtung am Hofe der Wittelsbacher und deren faszinierende Wirkung in den Reichen Zimmern. Durch die zahlreichen goldenen Verzierungen und die hohen Wandspiegel in der Grünen Galerie herrschte hier bei festlicher Beleuchtung ein ganz besonderer Zauber.

Auf einen Blick

Was? Familienführung „Zauber des Lichts – Kerzen, Spiegel, Glas und Gold“

Wann? Sonntag, 18. August 2024, 14 Uhr; die Führung dauert etwa 90 Minuten

Wo? Residenz München, Treffpunkt: Vorraum Kasse Residenzmuseum

Wer? für Kinder von 8-12 Jahren geeignet (erwachsene Begleitperson erforderlich)

Kosten? 3,- Euro pro Person (+ Eintritt Residenzmuseum)

Anmeldung? erforderlich bis 14. August 2024 unter Telefon 089 17908-311

Weitere Informationen zur Residenz München erhalten Sie unter www.residenz-muenchen.de