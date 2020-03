FC Bayern: Rot gegen Rassismus – Zeichen gegen Ausgrenzung, Beleidigungen und Intoleranz gesetzt

FC Bayern startet gestern mit seiner Aktion „Rot gegen Rassismus“. Damit soll ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Beleidigungen und Intoleranz gesetzt werden.

Präsident Herbert Hainer: „Wir wollen mit unserer Aktion Haltung gegen Hass, Hetze und jede Art von Gewalt zeigen. Rassismus ist mit die schlimmste Form der Diskriminierung und hat in unserer Welt keinen Platz. Fußball muss Freude machen. Dafür steht der FC Bayern – genauso wie für die Werte Toleranz, Respekt und Vielfalt.“



Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: „In den vergangenen Wochen ist es in den Stadien der Bundesliga zu Vorfällen gekommen, die uns allen nicht gefallen können. Insbesondere die sich häufenden Fälle von Rassismus bereiten uns große Sorge. Deshalb zeigen wir dem Rassismus die Rote Karte. Mit unserer lange geplanten Aktion ‚Rot gegen Rassismus‘ wollen wir dazu beitragen, dass unsere Stadionkultur, um die man uns in ganz Europa beneidet, wieder von Vernunft und Menschlichkeit bestimmt wird.“

Spielerinnen und Spieler aus Fußball und Basketball beziehen neben den Klubverantwortlichen mit persönlichen Stellungnahmen Position. „Ich fühle mich wohl in meiner Haut“, sagt Serge Gnabry. Alphonso Davies erklärt mit Blick auf seinen Lebensweg vom Flüchtlingsbaby zum Bayern-Profi: „Ich weiß, Fußball kennt keine Grenzen.“ Oliver Kahn berichtet, er könne sich gut in Menschen hineinversetzen, die angefeindet werden: „Das ist ein Gefühl der Abwertung, Erniedrigung und Ausgrenzung.“ Uli Hoeneß warnt davor, dass es in Deutschland „noch immer Leute gibt, die die Nazi-Zeit bagatellisieren“. Und Joshua Kimmich stellt klar: „Rassismus geht uns alle an. Deutschland kann multikulturell. Deutschland ist multikulturell.“

Das Bayern Magazin „51“, das heute allen Mitgliedern des FC Bayern zugesendet wird, steht ganz im Zeichen der Aktion „Rot gegen Rassismus“. Zudem wird der FC Bayern in den kommenden Tagen alle seine Social-Media-Kanäle verstärkt mit diesem Thema bespielen. Auch unser Heimspiel am Sonntag gegen den FC Augsburg wird von der Aktion in vielen einzelnen Elementen begleitet.

Die Shirts mit dem Aufdruck „Rot gegen Rassismus“, die alle Protagonisten bei der Aktion tragen, sind ab sofort im Online-Shop des FC Bayern sowie in allen FC Bayern Stores für 15 Euro erhältlich. Der komplette Erlös wird an soziale Einrichtungen gehen, die sich für Vielfalt und Toleranz engagieren.