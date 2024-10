Feiern, was uns vereint: 50 Jahre IKEA Deutschland

„50 Jahre und noch immer jung. IKEA Deutschland ist immer noch ein Start-Up“, mit diesen Worten hat Walter Kadnar, Geschäftsführer und CSO (Chief Sustainability Officer) von IKEA Deutschland am frühen Morgen den Jubiläumstag im ersten deutschen Einrichtungshaus in München-Eching mit über 160 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien eröffnet. Diese Aussage passt perfekt zur Unternehmensphilosophie, denn seit 1974 steht IKEA Deutschland nicht nur für Möbel, sondern für Innovationen, die deutsche Wohnzimmer nachhaltig verändert haben – von HEMNES, bis BILLY & Co, die den veralteten Gelsenkirchner Barock abgelöst haben. Heute sind die IKEA Produkte für Millionen Deutsche fester Bestandteil des Alltags – ob zu Hause oder bei der Arbeit.

„Seit einem halben Jahrhundert sind wir ein Ort, an dem sich ganz Deutschland trifft – sei es in unseren Einrichtungshäusern, den Planungsstudios, im Onlineshop oder der IKEA App. Mit funktionalen, erschwinglichen und schönen Designs haben wir die Wohnkultur der Bundesrepublik wie kein anderes Unternehmen geprägt. Was 1974 in Eching mit einem ersten Einrichtungshaus begann, ist heute das größte IKEA Land weltweit. Mit dem heutigen Event und den vielen Aktionen in unseren weiteren 53 Einrichtungshäusern in Deutschland wollen wir etwas zurückgeben und unseren Kund:innen für ihre Treue danken”, sagt Kadnar.

Feiern, was uns vereint

Um diese besondere Verbundenheit zu würdigen, feiert das Unternehmen heute mit über 160 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur und vielen seiner treusten Kund:innen, den IKEA Family Mitgliedern. Teil der Jubiläumsfeier waren unter anderem auch der Ministerpräsident des Freistaats Bayern Dr. Markus Söder und die Botschafterin Schwedens in Deutschland Veronika Wand-Danielsson, mit denen IKEA als gesellschaftlicher Akteur und wichtiger Arbeitgeber über bedeutende und zukunftsweisende Themen wie Kreislaufwirtschaft, Klimaneutralität und die Integration von Fachkräften im Austausch stand.

Veronika Wand-Danielsson, Botschafterin Schwedens in Deutschland: „Ich freue mich heute besonders, den wichtigsten Botschafter Schwedens in Deutschland zu besuchen, und zwar IKEA. Und das an dem Tag, an dem IKEA seinen 50. Geburtstag in Deutschland feiert. Ich bin mir sehr sicher, dass IKEA und seine Mitarbeitenden auch in den kommenden 50 Jahren den Ehrgeiz haben werden, das Unternehmen weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen zu meistern – mit klaren Visionen und innovativen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit.

“Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaats Bayern: „Vor genau 50 Jahren hat IKEA im oberbayerischen Eching sein erstes Möbelhaus in Deutschland eröffnet – der Beginn einer Erfolgsstory im ganzen Land. So ziemlich jeder hat inzwischen seine eigenen Erfahrungen gemacht: Ob beim Aufbauen von Möbeln, mit den Kindern im Bällebad oder kulinarisch mit Hotdogs. Wer an Schweden denkt, denkt an Königin Silvia, ABBA und IKEA. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, IKEA ist in Bayern sehr willkommen.“

Für IKEA steht fest: „Wir wollen weiter Vorreiter sein und die Zukunft aktiv gestalten, indem wir unter anderem das Zeitalter der Kreislaufwirtschaft einläuten. Unser Ziel ist es, bis 2030 ein vollständig kreislauforientiertes Unternehmen zu sein und unsere CO2-Emissionen zu halbieren. Und wir richten unseren Blick natürlich nicht nur auf uns selbst – unsere Kund:innen sind integraler Teil dieser Reise. Nachhaltigkeit muss für alle leistbar sein – unabhängig vom Einkommen. Das sind die Fortschritte, die es braucht, um die Erfolgsgeschichte von morgen zu schreiben“, so Kadnar weiter.

Limitierte Sonderedition für den deutschen Markt

Zum Jubiläum präsentiert IKEA eine exklusive Sonderkollektion, die nur in Deutschland erhältlich ist und aus 17 neu aufgelegten IKEA Klassikern besteht – darunter der ikonische STRANDMON Ohrensessel. Die Produkte kosten zwischen 1,99 und 229 Euro. Die Jubiläumskollektion ist online und in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich. Mit ihren zeitlosen Designs und der limitierten Verfügbarkeit haben diese Stücke das Potenzial, die Sammlerstücke von morgen zu werden.