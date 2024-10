Feuerwehr rettet Katze bei Kellerbrand in Pasing

Die Feuerwehr München hat bei einem Kellerbrand in Pasing am Montagnachmittag eine Katze gerettet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am frühen Nachmittag wurde der Leitstelle München ein Kellerbrand in einem Reihenmittelhaus in Pasing gemeldet. Die ersten Anruferinnen und Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus den Kellerschächten des Einfamilienhauses.

Der Bewohner des Hauses versuchte mit eigenen Löschversuchen das Feuer einzudämmen. Leider schlugen seine Bemühungen fehl.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr befahl sofort den Innenangriff mit einem C-Rohr. Eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Die eingesetzten Trupps konnten schnell vordringen und ein vermisstes Kätzchen aus dem Feuer retten. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch die Katze sind wohlauf, das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.