Finale! Red Bulls gewinnen hochklassiges Spiel gegen Zürich

RBM – ZSC 3:1 | Niederberger: „Es war ein Charaktersieg“

Red Bull München steht im Finale des Red Bulls Salute 2023 in Zell am See-Kaprun. Beim 3:1 (1:0|1:0|1:1) im Halbfinale gegen die ZSC Lions erzielten Chris DeSousa (Doppelpack) und Austin Ortega die Münchner Treffer. Am Sonntag um 19:00 Uhr geht es um den Titel. Der Gegner: IFK Helsinki aus Finnland.

Spielverlauf

Die Münchner Defensive um Debütant Adam Almquist war zunächst gefordert, denn die ZSC Lions drückten aufs Tempo. Der Pfosten und Torhüter Mathias Niederberger verhinderten die Führung der Schweizer. Doch auch die Red Bulls hatten Offensivaktionen. Eine davon nutzte DeSousa nach Vorarbeit von Nico Krämmer (14.). Wenig später wackelte die Führung in doppelter Unterzahl, doch es blieb beim 1:0 nach 20 Minuten.

München startete mit Schwung in das zweite Drittel und tauchte nun häufiger vor ZSC-Keeper Simon Hrubec auf. Dieser parierte unter anderem einen Alleingang von Patrick Hager, gegen DeSousas Abstauber war er dann allerdings machtlos – 2:0 für die Red Bulls (26.). Zürich reagierte auf den Gegentreffer und schaltete einen Gang hoch, am starken Niederberger war aber auch im Mittelabschnitt kein Vorbeikommen.

Es wurde hitziger. Zürich machte in doppelter Überzahl Druck, doch die Red Bulls stemmten sich erfolgreich gegen den Anschlusstreffer und machten es in eigener Überzahl besser: Ortega erhöhte nach sehenswerter Vorarbeit von DeSousa auf 3:0 (46.). Die Schweizer ließen aber nicht locker. In der 52. Minute knackte Juho Lammikko das Bollwerk Niederberger – nur noch 3:1. Die ZSC Lions drängten auf ihren zweiten Treffer. Weil Niederberger weiterhin glänzte, hielt der Münchner Zwei-Tore-Vorsprung aber bis Spielende.

Mathias Niederberger:

„Es war ein Charaktersieg. Es tut gut, so einen starken Gegner aus der Schweiz zu schlagen. Mit dieser Einstellung können wir auch Helsinki schlagen.“

Tore:

1:0 | 13:33 | Chris DeSousa

2:0 | 25:25 | Chris DeSousa

3:0 | 45:10 | Austin Ortega

3:1 | 51:11 | Juho Lammikko

Zuschauer:

1.428