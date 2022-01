Florian König feiert zum Rückrundenstart sein Comeback im „STAHLWERK Doppelpass“ am 09.01.2022

Live ab 11:00 Uhr: Heribert Bruchhagen und Stefan Effenberg zu Gast

Alle Highlights der Freitag- und Samstagspiele am Sonntag ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur“ auf SPORT1

Neues Format „Herrlich verrückte Bundesliga“ startet am Montag um 20:15 Uhr auf SPORT1

Gute Nachricht zum neuen Jahr: Florian König gibt zum Rückrunden-Auftakt sein Comeback als Moderator des „STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1. König kehrt nach der Pause, die er aus gesundheitlichen Gründen eingelegt hatte, auf den Bildschirm zurück und wird mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza und der prominent besetzten Talkrunde eine Vielzahl brisanter Themen, allen voran den Bundesliga-Start inmitten der Corona-Turbulenzen, diskutieren. Mit Heribert Bruchhagen, Ex-Boss von Eintracht Frankfurt und des Hamburger SV, widmet sich der „Doppelpass“ unter anderem dem Topspiel der durch Corona auf ein Rumpfteam reduzierten Bayern gegen Gladbach sowie dem Duell von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Kann Dortmund Frankfurts Aufwärtstrend stoppen? Zur Talkrunde im Hilton Munich Airport Hotel gehören neben SPORT1 Experte Stefan Effenberg auch Karlheinz Wild (kicker), Mario Kottkamp (freier Journalist) und Martin Quast (SPORT1). „Der STAHLWERK Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

SPORT1 zeigt am Sonntag alle Highlights der Bundesliga im Free-TV

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem „STAHLWERK Doppelpass“ ab 09:30 Uhr in „Bundesliga Pur“ zu sehen, darunter natürlich der Rückrundenauftakt zwischen Bayern und Gladbach sowie das Match Frankfurt gegen Dortmund und das Kellerduell Fürth gegen Stuttgart. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. In „Bundesliga Analyse“ gibt es am Montag ab 21:00 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga. Jochen Stutzky führt durch die Sendung.

„Herrlich verrückte Bundesliga“ widmet sich den Highlights der Liga-Historie

Anpfiff für die „Herrlich verrückte Bundesliga“ auf SPORT1: Pünktlich zum Rückrundenstart wird in der neuen Chartshow am Montagabend ab 20:15 Uhr auf die denkwürdigsten Szenen der Bundesliga-Historie zurückgeblickt. Beim Top-10-Ranking kommen prominente Gäste und SPORT1 Gesichter wie Stefan Effenberg, Mario Basler, Olaf Thon, Rudi Brückner, Dirc Seemann, Oliver Forster, Jochen Stutzky und Markus Babbel zu Wort und erzählen von ihren Erinnerungen.