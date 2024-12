Flughafenfeuerwehr übergibt Einsatzfahrzeuge an Rettungsdienste aus der Region

Dr. Jan-Henrik Andersson, Geschäftsführer Commercial & Security der Flughafen München GmbH (erste Reihe, erster von links), übergab am 13. Dezember 2024 im Munich Airport Center (MAC) gemeinsam mit Lothar Frühsammer, Leiter Konzernsicherheit (zweite Reihe, achter von links) und Claudius Blank, Leiter Brandschutz (zweite Reihe, fünfter von links), je ein Wechselladerfahrzeug an das Technische Hilfswerk Freising und den Kreisfeuerwehrverband Erding. Die Fahrzeugübergabe unterstreicht die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit zwischen den Hilfskräften am Flughafen und im Umland.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch zwei neue Einsatzfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr eingeweiht. Es handelt sich um zwei Wechselladerfahrzeuge SCANIA P 500 mit 500 PS und einer Länge von 9,5 Metern. Die neuen Modelle sind mit modernster Technik ausgestattet, wie zum Beispiel einer hydraulischen Seilwinde mit einer Zugkraft von bis zu 8 Tonnen oder einer 360°-Kamera.

Ein Wechsellader ist ein mit einer hydraulischen Hebevorrichtung ausgestattetes Nutzfahrzeug, das verschiedene austauschbare Abrollbehälter transportieren kann. Bei der Berufsfeuerwehr wird er eingesetzt, um flexibel auf unterschiedliche Szenarien reagieren zu können, zum Beispiel mit Behältern für Löschmittel, technischer Ausrüstung oder speziellen Einsatzmitteln. Durch diese modulare Bauweise kann die Feuerwehr ihre Ressourcen bedarfsgerecht an den Einsatzort bringen und effizient arbeiten.