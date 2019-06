Forum Schwanthalerhöhe: Erfolgreicher Start mit über 100.000 Besuchern

Mehr als 100.000 Besucher kamen seit der Eröffnung am 6. Juni 2019 ins FORUM SCHWANTHALERHÖHE – die neue Shopping-Destination im Westend. Beim Shoppen, Schlemmen und Flanieren konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass im FORUM SCHWANTHALERHÖHE alles unter einem Dach erhältlich ist – von Kinderbekleidung, Fashion, Geschenkartikeln und Spielwaren über Drogerie- und Tierbedarf bis hin zum Wochenendeinkauf. Neben der außergewöhnlichen Innenarchitektur rund um den Namensgeber Ludwig von Schwanthaler stießen die vielen Aktionen und der günstige Parktarif mit 1,50 Euro pro Stunde auf große Begeisterung.

„Wir freuen uns sehr, dass das FORUM SCHWANTHALERHÖHE so erfolgreich gestartet ist. Die Besucherzahlen von über 100.000 in den ersten Tagen haben unsere Erwartungen mehr als übertroffen; sie belegen ein großes Interesse der Münchner am neuen Shopping-Quartier an der Theresienhöhe“, so das Resümee von Heiner Hutmacher, Geschäftsführer der HBB Centermanagement, nach den Eröffnungstagen. „Es standen immer genügend Parkplätze zur Verfügung, sodass wir den Kunden und Besuchern die Anfahrt mit dem PKW guten Gewissens empfehlen können, zumal das Parken für Münchner Verhältnisse unschlagbar günstig ist.“

Außer Eröffnungsangeboten und Aktionen der Mieter fanden die Präsent-Tüten vom FSH-Member-Club reißenden Absatz, die Besucher bei Anmeldung in den eigens installierten Vorteilsclub bekamen. Dieser bietet viele exklusive Angebote aus den Läden und der Gastronomie sowie anlässlich der Eröffnung die Verlosung von 4 x 2 Helikopter-Rundflügen über München. Binnen kurzer Zeit konnte der Club bereits 4.000 Mitglieder vermelden. Nach dem Ende der Pfingstferien lockt das FORUM SCHWANTHALERHÖHE gleich mit dem nächsten Spektakel.

Versuch’s mal – Faszination Physik

Die interaktive Physikausstellung lädt kleine und große Forscher vom 25. Juni bis 6. Juli 2019 dazu ein, alltägliche Phänomene spielerisch zu entdecken und zu erleben. 17 selbsterklärende Exponate verteilen sich auf den drei Ebenen des Forum Schwanthalerhöhe, wo sie Verstand, Neugier und Spieltrieb ansprechen. Sie sind so konzipiert, dass unterschiedliche Altersgruppen Spaß am Ausprobieren und Mitmachen haben, und sind geeignet für Kinder ab vier Jahren. Beispielsweise ist die große Feder eines der faszinierendsten Exponate, um Wellen anschaulich darzustellen. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag während der Ladenöffnungszeiten von 9:30 bis 20:00 Uhr geöffnet. Kindergartengruppen und Schulklassen bekommen nach vorheriger Anmeldung (telefonisch unter 089/59 97 60 90 oder per Mail an fsh@hbb.de) eine kostenlose Sonderführung.

Zum FORUM SCHWANTHALERHÖHE

In der neuen Shopping-Destination FORUM SCHWANTHALERHÖHE an der Wiesn stehen 90 Shop-Konzepte auf drei Ebenen und 25.000 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Das FORUM SCHWANTHALERHÖHE bietet einen modernen Mix aus Mode, Technik, Sport, Lebensmitteln, Gastronomie und Services. Die Innenarchitektur schlägt eine Brücke zwischen dem Namensgeber Ludwig von Schwanthaler, Kunst und Münchner Lebensart. Entwickelt und realisiert wurde das neu konzipierte Shoppingcenter – bestehend aus einem innovativ umgebauten Gebäudekern und räumlich-ästhetischen, weitreichenden Ergänzungen – von der HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft aus Hamburg. Diese investierte 240 Millionen Euro in den Bau. Die 24 Stunden geöffnete Tiefgarage sorgt für 1.000 zusätzliche Parkplätze im Quartier. Weitere Informationen: www.forum-schwanthalerhöhe.de.