Freimann: Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen – eine Person verletzt

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 00:15 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) im Bereich der Maria-Probst-Straße zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest, welche augenscheinlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchführten. In der Folge sollten die Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeugführer reagierten jedoch nicht auf die Anhaltesignale.

Aufgrund dessen fuhren die Polizeibeamten einem der beiden Fahrzeug nach. Sie mussten dies jedoch wenig später aufgrund der hohen Geschwindigkeit des betreffenden Fahrzeuges abbrechen, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer dieses Fahrzeuges an der Einmündung Schwarzhauptstraße/Lotte-Branz-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel.

Der Fahrer, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München, konnte noch an der Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der 18-Jährige wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt. Der Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I beschlagnahmt.

Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten beteiligten Fahrzeug verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.