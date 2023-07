Gratis-Leitungswasser auf der Wiesn

Gratis-Trinkwasser für die Besucherinnen und Besucher des Münchner Oktoberfests – das fordern die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt, CSU mit Freie Wähler, Die Grünen – Rosa Liste und FDP – Bayernpartei in einem gemeinsamen Antrag. Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen Festgäste kostenlos Leitungswasser zapfen können.

Bis zu 11,60 Euro kostet der Liter Wasser auf der diesjährigen Wiesn. Gerade Jugendliche, Familien mit Kindern und Seniorinnen und Senioren können diesen Preis oft nicht bezahlen. Doch auch sie sollen Spaß auf dem Oktoberfest haben dürfen. Deshalb soll möglichst schon 2023 Trinkwasserstellen mit Gratis-Wasser der Stadtwerke München geben.

Dazu sagt SPD-Stadtrat Roland Hefter:

„Die Wiesn soll ein Volksfest für alle bleiben. Wir stellen uns eine unkomplizierte Lösung vor: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen die Festgäste das gute Münchner Leitungswasser in mitgebrachte Behälter zapfen können. So können alle unbeschwerte Stunden auf der Wiesn erleben und müssen nicht heimgehen, wenn sie Durst haben.“

Manuel Pretzl, Vorsitzender der Fraktion CSU/FW, sagt:

„Auf der Wiesn soll niemand durstig bleiben. Nicht jeder kann sich eine Maß Wasser für zehn Euro leisten. Kostenlose Wasserspender tragen dazu bei, dass die Wiesn ein Volksfest für alle bleibt.“

Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Die Grünen – Rosa Liste) sagt:

„Die kostenlosen Trinkwasserstellen sind eine hervorragende Idee, um den familienfreundlichen Charakter des Oktoberfests zu betonen – ein Aspekt, der angesichts der hohen Preise für eine Maß Wasser in den Zelten letztlich ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Außerdem bietet sich die Chance, das hervorragende Münchner Trinkwasser einem internationalen Publikum zu präsentieren – eine Werbung für unsere Stadt!“

Und Gabriele Neff, Stadträtin der Fraktion FDP – Bayernpartei, sagt:

„Eine kurze Erfrischung beim Wiesnbummel, kostenlos und unkompliziert – das sollen die Trinkwasserstellen bieten. München ist eine soziale Stadt, und dieses Angebot wollen wir allen Münchnern und Besuchern zur Verfügung stellen, auch denen, die nicht ins Bierzelt gehen wollen. Aber auch zwischen zwei Maß Bier schadet ein Schluck Wasser bekanntlich nicht!“