Größer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Fürstenried-West

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 22:40 Uhr, verständigte ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in

München den Polizeinotruf 110. Er teilte mit, dass ihn ein Nachbar soeben an der

Wohnungstür mit einer Waffe bedroht hatte. Anlass gebend hierfür sei ein zu lautes

Verhalten des 27-Jährigen gewesen. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner

Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Tatverdächtige, ein 55-Jähriger, bereits

wieder in seiner eigenen Wohnung. Dort konnte er durch die Beamten widerstandslos

festgenommen werden. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach Abschluss

aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen ihn wurde Anzeige wegen Nötigung und Bedrohung erstattet.

Das Kommissariat 26 (u.a. Nötigung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.