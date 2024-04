Größerer Polizeieinsatz in Bogenhausen – 30-Jährige in Park bedroht und grundlos beleidigt

Am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 09:20 Uhr, rief eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München beim Notruf der Polizei an. Sie teilte mit, dass sie im Bereich einer Grünanlage von einer 53-Jährigen mit Wohnsitz in München zuvor grundlos beleidigt worden war. Die 53-Jährige hatte weiter ein Küchenmesser hervorgezogen und Stichbewegungen in Richtung der 30-Jährigen gemacht. Daraufhin war die 30-Jährige nach Hause gelaufen. Sie blieb dabei unverletzt.

Mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei trafen kurze Zeit später an der Örtlichkeit ein. Im Rahmen der Fahndung nach der 53-jährigen Tatverdächtigen konnte diese in der angrenzenden Parkanlage aufgrund der Beschreibung erkannt werden.

Die 53-jährige Münchnerin wurde von den Polizeibeamten zum Ablegen des Messers aufgefordert und ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen.

Nachdem die Tatverdächtige psychisch auffällig wirkte, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung übernommen.