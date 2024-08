Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Kirchtrudering

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 12:50 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung ein, dass es in einem Wohnheim in Kirchtrudering zu einer Bedrohungssituation mit einem Messer gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem 28-Jährigen mit Wohnsitz in München zunächst verbal in einen Streit geraten war. In Folge dessen bedrohte der 19-Jährige den 28-Jährigen verbal, weshalb der 28-Jährige den 19-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Beide Tatverdächtige konnten in der besagten Unterkunft angetroffen werden. Ein Küchenmesser konnte aufgefunden werden und wurde sichergestellt.

Sie wurden wegen einer Bedrohung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.