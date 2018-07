Große Preisunterschiede an Europas Zapfsäulen

Wer auf der Urlaubsfahrt beim Tanken nicht über Gebühr zur Kasse gebeten werden will, sollte sich über die Kraftstoffpreise auf seiner Reiseroute informieren. Die Preisunterschiede an den Zapfsäulen in Europa sind laut ADAC teils erheblich.

Superbenzin ist derzeit in den Niederlanden (1,766 Euro/Liter), Dänemark (1,716 Euro) und Italien (1,634 Euro) am teuersten. Dieselfahrer müssen in Belgien (1,536 Euro), Italien (1,508 Euro), Dänemark (1,501 Euro) sowie in der Schweiz (1,492 Euro) e besonders viel bezahlen.

Weitaus günstiger kommen die Urlauber davon, wenn sie Superbenzin etwa in Polen (1,164 Euro), Luxemburg (1,261 Euro) und Österreich (1,292 Euro) tanken. Diesel ist in Luxemburg (1,125 Euro), Polen (1,150 Euro) und auch Österreich (1,243 Euro) am billigsten.

Wie in Deutschland kann es auch im Ausland erhebliche regionale Unterschiede geben. So sind wie hierzulande die Tankstellen abseits der Autobahnen meist deutlich günstiger. In Deutschland kostet ein Liter Super derzeit im Schnitt 1,492 Euro und Diesel 1,273 Euro. Der ADAC empfiehlt den Autofahrern – je nach Reiseroute – gegebenenfalls noch in Deutschland vollzutanken. Beste Zeiten dafür sind regelmäßig die Nachmittags- und Abendstunden. Die Kraftstoffpreise aller europäischen Länder gibt es unter www.adac.de/tanken.