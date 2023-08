Grünwald: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Im Zeitraum von Samstag, 19.08.2023, gegen 15:00 Uhr, bis Montag, 21.08.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Fall 1:

Während der Abwesenheit des Bewohners gelangten der oder die unbekannten Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in das Anwesen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurden Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt auf dem Betretungsweg.

Fall 2:

Am Montag, 21.08.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer Alarmauslösung an einem Einfamilienhaus in Grünwald während der Abwesenheit der Bewohner. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Anwesen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht.

Der Sicherheitsdienst verständigte umgehend den Polizeinotruf 110 und gab an, dass es immer noch zu Auslösungen der Bewegungsmelder im Haus käme. Es wurden sofort mehrere Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit entsandt. Bei Eintreffen der Beamten konnten jedoch keine Täter mehr festgestellt werden.

Über einen Vermögensschaden ist aktuell noch nichts bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Heckenrosenstraße, Schlehdornstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.