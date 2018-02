Haidhausen: Polizei kann zwei Autodiebe festnehmen

Bereits am Sonntag, 28.01.2018 besuchte ein 24-jähriger Münchner eine Bekannte in Ismaning. Der Besuch blieb bis in die Nacht. Als die 34-jährige Frau aus Ismaning am nächsten Morgen aufwachte, war der Bekannte mit ihrem Handy, dem Autoschlüssel und dem dazugehörigen Mazda Pkw verschwunden.

Er hatte am Vorabend zwar schon angekündigt sich das Auto ausleihen zu wollen. Die Frau hatte dies aber abgelehnt.

Am Dienstag, 30.01.2018, gegen 13.00 Uhr, stellten Beamte fest, dass das entwendete Fahrzeug am Johannisplatz geparkt war. Nach kurzer Beobachtung des Mazdas, kam der 24-jährige Münchner in Begleitung eines 26-jährigen Freundes zum Auto zurück und fuhr damit weg.

Am Orleansplatz musste er aufgrund einer roten Ampel anhalten. Daraufhin nahmen die Beamten die beiden Insassen fest.

Der 26-jährige Freund des Autodiebes führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Er wurde nach einer Durchführung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 24-Jährige, der den Mazda entwendet hatte, räumte ein, dass er zuvor Marihuana konsumiert hatte. Zusätzlich ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Es lag bereits ein Ermittlungshaftbefehl gegen den Mann vor.