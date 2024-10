Handball-WM der Männer 2027 zurück in München

Heimspiel für DHB-Team im Olympiapark



Bei der Handball-Weltmeisterschaft in gut zwei Jahren ist München erneut Spielort.

Nach der WM 2019 und der EM 2024 in der Olympiahalle ist diesmal der SAP

Garden Schauplatz hochkarätiger Vorrunden-Begegnungen. Freuen dürfen sich die

Fans dabei vor allem auf das deutsche Team: Der Gastgeber bestreitet zum Turnier-

Auftakt sämtliche Partien in der neuen Arena. Organisatorisch verantwortlich für die

WM in München sind wie bei den beiden Vorgänger-Turnieren die Olympiapark

München GmbH zusammen mit den Deutschen Handballbund (DHB).

Die Stimmung in der Olympiahalle war bereits bei den beiden vergangenen

Turnieren überwältigend. Ob bei der WM 2019 mit großen Teams wie Kroatien und

Spanien, ob bei der EM Anfang dieses Jahres mit Island und Dänemark. Doch die

Atmosphäre dürfte nun im SAP Garden bei der Handball-WM 2027 noch getoppt

werden. Denn bei der fünften Austragung einer WM in der Bundesrepublik spielt

Gastgeber Deutschland im Januar 2027 erstmals in München. Dies entschied der

Deutsche Handballbund bei der Auswahl der Spielorte.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es ist eine große Ehre, dass das Eröffnungsspiel

der Handball-Weltmeisterschaft hier in München im SAP Garden stattfindet. Ich bin

überzeugt, dass uns ein tolles Turnier mit spektakulärem Sport erwartet. Gleichzeitig

hoffe ich, dass die Weltmeisterschaft auch einen positiven Impuls für den

Breitensport setzt und viele Menschen dazu inspiriert, selbst aktiv zu werden.“

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes: „Mit diesem Turnier berühren wir ganz Deutschland“. „Diese Spielorte vereinen vieles, was uns ausmacht: Sie sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber – wie München mit dem neuen SAP Garden – auch für Moderne. Mit dieser großartigen Infrastruktur sind wir bereit für ein weiteres Highlight im Jahrzehnt des Handballs.“

Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH: „Wir freuen uns

sehr, dass der Olympiapark nach den mitreißenden und stimmungsvollen Partien

2019 und 2024 auch bei der Handball-WM 2027 erneut mit Spielen einer Vorrunden-

Gruppe zum Zuge kommt. Noch schöner ist, dass das deutsche Team diesmal seine

ersten WM-Spiele bei uns austragen und damit garantiert für eine volle Halle sorgen

wird. Wir werden allen Teams und deren Fans wieder einen herzlichen Empfang

bereiten. Mein Dank gilt auch der Stadt München und ihrer Unterstützung in den

vergangenen Monaten. Das positive Stadtrats-Votum für die Bewerbung war ein

klares Signal, dass München auch 2027 erneut Spielort einer Handball-

Weltmeisterschaft sein möchte.“

Gespielt wird diesmal erstmals im hochmodernen SAP Garden, der seit Ende

September als Multifunktionsarena Heimspielstätte des vierfachen Deutschen

Eishockey-Meisters EHC Red Bull München ist. Aber auch die Basketballer des FC

Bayern tragen bei den internationalen Spitzenduellen in der Euro League hier ihre

Heimspiele aus. Bei den Spielen der Handball-WM wird der SAP Garden eine

Kapazität von etwas über 10.000 Plätzen haben.

Nach vielen fantastischen Sportereignissen in mehr als fünf Jahrzehnten markiert

das Turnier einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte des Olympiaparks. Die

Bundesrepublik war bislang viermal Ausrichter einer Handball-Weltmeisterschaft.

Nach der Premiere 1961 fanden 1982 mit zwei Hauptrundenbegegnungen erstmals

WM-Spiele in München statt. Beim Turnier 2007 stand die Olympiahalle nicht auf der

Liste der Spielorte. 2019 sahen die Handball-Fans dort dafür gleich 15

Vorrundenpartien, 2024 bei der ersten Handball-EM in Deutschland waren es zwölf

Begegnungen.

Auf wen das deutsche Team im SAP Garden schließlich treffen wird, steht nach dem

Ende der Qualifikations-Turniere und der Auslosung fest. Auch Infos zum

Kartenvorverkauf werden noch folgen. Läuft für die DHB-Auswahl alles nach

Wunsch, könnte die bundesdeutsche Mannschaft im Januar 2027 dann in München

den Grundstein für den dritten WM-Titel der Geschichte legen.

Rahmendaten zur WM 2027:

Vorrunde: 13. oder 14. bis 19. Januar in München, Stuttgart, Kiel und Magdeburg.

Hauptrunde: 20. bis 25. Januar in Köln und Hannover.

Finalrunde: 26. bis 31. Januar in Köln.