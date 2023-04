Hasenbergl: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Polizeifahrzeug

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18:35 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit einem uniformierten Polizeifahrzeug auf der Fortnerstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Aschenbrenner Straße wollte er den Kreuzungsbereich in gerader Richtung überqueren. Die Ampel zeigte Grünlicht.

Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Aschenbrenner Straße in Richtung Fortnerstraße. Die Kreuzung zur Fortnerstraße wollte er im Bereich der Fußgängerfurt in gerader Richtung überqueren. Die Ampel für Fußgänger zeigte zu diesem Zeitpunkt Rotlicht.

Der 22-Jährige erkannte die Situation und versuchte durch Bremsen und Ausweichen nach links einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter zu vermeiden. Dieser konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, so dass es im Bereich der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß kam. Der 23-Jährige stieß mit seinem E-Scooter gegen die hintere rechte Seite des Polizeifahrzeuges und kam zum Sturz.

Durch den Unfall wurde der 23-Jährige verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht von Nöten. Der 22-Jährige sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.