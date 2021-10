StopBombingCivilians – Graffiti gegen Bomben auf Wohngebiete eingeweiht

Das Münchner Graffiti-Künstler-Kollektiv – LANDO (Melander Holzapfel), Lion Fleischmann und SCOUT (Werner Walossek) – hat eine großflächige Hauswand im Münchner Werksviertel gestaltet, um auf die schrecklichen Folgen von Bombenangriffen auf die Zivilbevölkerung aufmerksam zu machen. Mit der Aktion unterstützen die Künstler die Kampagne „Stop Bombing Civilians“ der gemeinnützigen Hilfsorganisation Handicap International. Eingeweiht wurde das eindrückliche Graffiti am Sonntag, den 3.10., am WERK9 vor begeisterten Besucher*innen mit Livemusik der Münchner Kultband JAMARAM. In einem Gästebuch hinterließen die Teilnehmer*innen persönliche Botschaften an politisch Verantwortliche, um dagegen zu protestieren, dass jährlich Zehntausende Zivilist*innen bei Bombardierungen getötet oder verletzt werden.

Handicap International e.V., der Verein für urbane Kunst e.V. und die Künstler wollen mit der Aktion ihren Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten leisten. Das Graffiti auf der Hauswand zeigt eine verängstigte Familie, die Schutz vor Bomben sucht. Bei der Einweihung im Werksviertel schilderte Dr. Eva Maria Fischer die verheerenden Auswirkungen von Explosivwaffen in Wohngebieten. „Es muss dringend etwas getan werden, um die Menschen zu schützen“, so die Leiterin der Politischen Abteilung von Handicap International. „Die internationale Staatengemeinschaft muss endlich eine konkrete und politisch wirksame Erklärung gegen Bomben auf Wohngebiete verabschieden“, so Fischer. Derzeit gehen die diplomatischen Verhandlungen über die finale Erklärung in die entscheidende Schlussrunde. Um den öffentlichen Druck zu verstärken, können interessierte Bürger*innen eine Petition unterschreiben: www.handicap-international.de/de/stopbombingcivilians

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

.

erklärte anlässlich der Einweihung: „Mit der Farbe löse ich Emotionen aus. Ein gewaltiges Instrument in der heutigen schnelllebigen Zeit. Als etablierter Streetart-Künstler möchte ich mich aktiv gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung aussprechen.“ Derunterstrich: „Wir von JAMARAM distanzieren uns explizit von jeglicher Art von Gewalt und stehen seit 20 Jahren für Weltoffenheit, Toleranz, Kommunikation, Vielfalt und vor allem für Frieden. Bomben auf Wohngebiete – das muss aufhören. Jetzt! Am schlimmsten trifft es nämlich die, die am wenigsten dafür können: Kinder und Zivilisten.“ Und Magdalena Waller vom Verein für urbane Kunst e.V. betonte: „Mit der radikal freien und unmittelbaren Bildsprache von Graffiti setzen die Künstler ein STOP und erinnern daran, dass jeder einen Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten leisten kann und muss: Wir vom Verein urbane Kunst stehen für Solidarität!“

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die die Kampagne „Stop Bombing Civilians“ entschieden unterstützt. „Bombenangriffe auf die unbeteiligte Zivilbevölkerung verursachen nach wie vor unermessliches menschliches Leid. Dagegen müssen wir uns weiterhin entschieden einsetzen. Ich unterstütze den Appell von Handicap International daher ausdrücklich. Darüber hinaus engagieren wir uns in München mit großer Offenheit dafür, Geflüchteten Schutz zu bieten vor Krieg und Zerstörung.“

Das haushohe Graffiti kann am WERK9 im Werksviertel an der Atelierstraße in München jederzeit besichtigt werden.

Über die Kampagne „Stop Bombing Civilians“

Explosivwaffen in Wohngebieten haben verheerende Auswirkungen. Explosivwaffen töten oder verletzen jedes Jahr zehntausende Zivilist*innen weltweit, hinterlassen verwüstete Städte im Irak, in Afghanistan, Syrien oder Jemen, führen zu starken psychologischen Traumata, zu Vertreibung und Verarmung der Bevölkerung, zerstören lebensnotwendige Infrastrukturen und zerrütten das soziale und wirtschaftliche Gefüge. Wenn Explosivwaffen in bewohnten Gebieten eingesetzt werden, sind 90% der Opfer Zivilist*innen. Besonders die Flächenwirkung vieler Explosivwaffen macht ihren Einsatz in Wohngebieten verhängnisvoll. Deshalb setzt sich Handicap International mit der Kampagne „Stop Bombing Civilians“ für eine politische Erklärung zum Schutz der Zivilbevölkerung vor dem Einsatz von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten ein.

Über den Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V.

Der Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. fördert und stärkt seit 2018 die kulturelle Vielfalt in München. Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Organisation von Ausstellungen und gemeinnützigen Aktionen von und mit lokalen, regionalen und internationalen Künstler*innen.

Über Handicap International e.V.

Handicap International (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem kämpfen wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie gegen Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997.