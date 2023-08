Heim+Handwerk macht Wohnträume wahr – 29.11. bis 03.12.2023 Messegelände München

Von trendigen Wohnideen über moderne Smart-Home-Lösungen und individuelle Schreinermöbel bis zur Energieberatung vom Profi – von 29.11. bis 03.12.2023 macht die Heim+Handwerk wieder Wohnträume wahr. Die Messe auf dem Messegelände München bietet alles rund um Wohnen, Lifestyle und Handwerk.

Hier können Besucher nicht nur kreative Wohnideen erleben, sondern sich auch inspirieren und beraten lassen – und ihre neu entdeckten Lieblingsstücke gleich mitnehmen. Denn die Heim+Handwerk ist nicht nur Süddeutschlands größte Messe für Wohnen, Handwerk und Lifestyle, sondern auch das vorweihnachtliche Shopping-Erlebnis für alle, die besondere Geschenke suchen.

Wohnen und Einrichten

Ein Highlight der Messe ist das Planhaus mit seinen verschiedenen Bereichen. Hier erwarten die Besucher nicht nur spannende Vorträge von unabhängigen Experten über Wohnen und Einrichten. Im PLANwerk können sie sich anhand ihres eigenen Wohngrundrisses zu Planungs- und Gestaltungsfragen beraten lassen. Wie kann ich meine Wohnzimmermöbel neu positionieren? Welche Wandfarbe ist die richtige? Lässt sich der Grundriss meines Hauses ändern? Die Innenarchitekturstudierenden und Dozenten der Hochschule Coburg kennen die Antworten auf diese und ähnliche Fragen rund um die Themen Wohnraumgestaltung, Neu- und Umbau. Wohlfühlmomente erleben Besucher im freundin-Haus in Kooperation mit Burda. Vom repräsentativen Esstisch bis zum Kissen auf dem Sofa – der mit Möbeln und Accessoires aus der freundin Home Collection ausgestattete Showroom bietet Inspiration pur.

Einzigartige Möbelstücke gibt es auch auf der Sonderschau „Die gute Form“ zu bestaunen. Hier sind die schönsten und ausgefallensten Gesellenstücke aus dem Schreiner- und Tischlerhandwerk ausgestellt. Weitere aufstrebende Newcomer aus der Möbelbranche stellen ihre Kreationen im spannenden Start-up-Bereich der Messe aus.

Bauen, Sanieren und Modernisieren

Die Heim+Handwerk beschränkt sich aber nicht nur auf die Wohnräume im Inneren des Zuhauses, sondern nimmt es ganzheitlich in den Blick. Dementsprechend wartet Halle B5 mit hochwertigen Produkten und Dienstleitungen rund um die Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren auf.

Ein Schwerpunkt ist das Thema Außenausbau. Hier finden Besucher alles für Terrasse und Balkon, wie Wintergärten, Sonnenschutzlösungen oder Außenpools, die den Garten zur Wellnessoase machen.

Besonders die Frage, wie man im eigenen Zuhause Energie sparen und nachhaltiger leben kann, treibt aktuell viele Menschen um. Antworten finden sie im Forum Bauen und Energie, wo zahlreiche Experten über energetische Sanierung, Stromsparen oder Photovoltaik informieren. Die passenden Produkte dazu – von Smart-Home-Lösungen bis zur PV-Anlage – finden Besucher an den Ständen der Aussteller.

Kunsthandwerk und Lifestyle

Nachhaltigkeit steht auch bei der GREENSTYLE im Mittelpunkt. Hier zeigen ausgesuchte Modelabels nachhaltige und zukunftsweisende Kollektionen. Vom Basic-Shirt bis zum edlen Mantel – alle Kleidungsstücke stammen aus fairer Produktion und bestehen aus umweltfreundlichen Materialien. Passend dazu laden verschiedene Sofa-Talks die Besucher dazu ein, die Modewelt mit anderen Augen zu betrachten.

Kunst- und Designbegeisterte kommen an den Ständen zahlreicher internationaler Kunsthandwerker auf ihre Kosten. Hier gibt es handgefertigten Schmuck, Accessoires und Bekleidung von Trendfashion bis Trachtenmode. Auch die Gewinner des oberbayerischen Förderpreises für angewandte Kunst, der am ersten Messetag verliehen wird, zeigen ihre Werke. In der CraftsArea und im internationalen Markt warten internationale Brands und Manufakturen mit ausgefallenen und designverliebten Produkten auf die Besucher.

Neu in diesem Jahr ist der Bereich Beauty und Wellness. Neben handgemachten Kosmetikprodukten sowie Massage- und Sportgeräten bietet die Heim+Handwerk gemeinsam mit der Münchner Innung für Friseure und Kosmetiker ein vielfältiges Beratungsangebot. In Talkrunden, Vorträgen und an den Messeständen erfahren Besucher unter anderem, was ein gutes Kosmetikstudio ausmacht oder welche Pflege zu welchem Hauttyp passt.

Für kulinarische Verwöhnmomente sorgt das beliebte Restaurant des IDM Südtirol, das dieses Jahr wieder feine südtiroler Spezialitäten anbietet und die Besucher für einen Moment über den Brenner nach Alto Adige entführt. So gestärkt kann der Bummel durch die Messehallen weitergehen.

Küche und Küchenkultur

Kulinarisch geht es auch im Bereich Küche und Küchenkultur zu. Egal, ob rustikaler Landhausstil oder minimalistischer Loft-Look – sowohl bekannte Küchenmarken als auch kleine Manufakturen zeigen aktuelle Küchentrends und Produkte.

Passend zur neuen Traumküche finden Besucher hier auch die richtigen Geräte und praktischen Helfer – von der Pfanne bis zur vernetzten Küchenmaschine. Nachhaltige Küchenaccessoires und besondere Eyecatcher, die jede Küche schöner machen, runden das Angebot ab. Ausgewählte Foodtrucks sorgen für leckere Verpflegung.

Gaumenfreuden auf der FOOD & LIFE

Auf der gleichzeitig stattfindenden FOOD & LIFE finden Foodies alles, was das Genießer-Herz begehrt. Auf Deutschlands größtem Treffpunkt für Essen, Trinken und Genießen können Besucher handwerklich hergestellte Produkte probieren und auch kaufen – von erlesenen Delikatessen über ausgefallene Craft-Biere bis hin zu Kostproben von bekannten Starköchen.

In der „FOOD START.up Area“ zeigen Newcomer der Food-Szene ihre neuesten Ideen und ringen um den Foodchanger Award, der von einer renommierten Fachjury vergeben wird. Weitere Schmankerl präsentiert das bayerische Landwirtschaftsministerium unter dem Motto „Bayerische Genussmomente“ mit rein handwerklich hergestellten Köstlichkeiten aus der Region.

Informationen zur Messe

Die Heim+Handwerk sowie die FOOD & LIFE sind vom 29.11. bis 03.12.2023 täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Messehallen sind über den Eingang Ost der Messe München zu erreichen. Tickets kosten 15 Euro (bzw. 9 Euro mit Ermäßigung für z.B. Schüler, Studenten und Rentner) und sind ab Oktober online erhältlich: www.heim-handwerk.de/tickets. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15:00 Uhr für 7 Euro.