Heim+Handwerk und FOOD & LIFE am Sonntag wieder geöffnet – Freier Eintritt für alle Besucher

Nachdem am Samstag auf Grund von heftigen Schneefällen in der Region Südbayern das Messeduo Heim+Handwerk und FOOD & LIFE kurzfristig schließen musste, werden die Messen auf dem Messegelände München am Sonntag, den 03.12.2023, wieder von 09:30-18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für die Besucherinnen und Besucher am Sonntag kostenfrei.

Als Veranstalter freut sich die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, dass die beiden Messen Heim+Handwerk und FOOD & LIFE mit ihren über 800 Ausstellern am Sonntag, 03.12.2023, wieder regulär ab 09:30 Uhr auf dem Messegelände München am Eingang Ost öffnen können.

Aufgrund der massiven Einschränkungen in der südbayerischen Infrastruktur durch die Schneefälle in der Nacht auf Samstag und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken rund um das Messegelände, mussten die Türen zur Messe am Samstag leider geschlossen bleiben. Nach Rücksprache mit den Behörden wurden gemeinsam mit der Messe München alle Vorkehrungen getroffen, den Messebesuch am morgigen Sonntag wieder mit ÖPNV oder dem eigenen Auto zu ermöglichen. Dieter Dohr, Geschäftsführer der GHM bekräftigt: „Wir bedauern, dass wir am Samstag die Messen nicht öffnen konnten und freuen uns, gemeinsam mit unseren Ausstellern, umso mehr auf viele Besucherinnen und Besucher am letzten Messetag.“

Alle Besucherinnen und Besucher erhalten freien Eintritt.