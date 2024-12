„Herr Fliege“ hat den schönsten Marktstand auf dem Tollwood Winterfestival

Das Tollwood-Publikum hat online abgestimmt – auf den Plätzen folgen Bio-Schokoladen von „Choqlate“ und „We are all Coconut“ mit außergewöhnlichen Kokosnuss-Lampen

MÜNCHEN. Schick und aus Holz, das sind die Accessoires von „Herr Fliege“. Mit diesen handgefertigten Holzprodukten, Schmuck, Hosenträgern und mehr überzeugten Philipp Fuß und Stefan Urbainczyk das Publikum des Tollwood Winterfestivals. Es wählte „Herr Fliege“ zum schönsten Marktstand des Tollwood Winterfestivals. In einem Online-Voting kürten die Festivalbesucher*innen aus fünf ausgewählten Ständen ihren Liebling. Auf den Plätzen zwei und drei folgen „Choqlate“ und „We are all coconuts“.

Herr Fliege begeistert mit handgemachten Accessoires, die ebenso einzigartig wie nachhaltig sind. Der Stand im Mercato-Zelt ist nicht nur schön, sondern auch ein Symbol für Kreativität und den nachhaltigen Gedanken des Marktes der Ideen. Hier gibt es individuell gestaltete Fliegen aus Holz, Hosenträger und andere Accessoires, die mit viel Liebe zum Detail in München gefertigt sind.

Schokolade – bio und Fair-Trade-zertifiziert – in ungewöhnlichen und köstlichen Geschmacksrichtungen, die dem Tollwood-Publikum schmecken: „Choqlate“ landete auf Rang zwei in der Wahl zum schönsten Marktstand. Mit „We are all Coconuts“ eroberte ein Tollwood-Neuling den dritten Platz. Schöne Lampen aus Kokosnüssen können die Besucher*innen am Stand von Stefan Heid auf dem Freigelände neben dem Hexenkessel mit nach Hause nehmen.

Diese drei Marktstände, die das Publikum in einer Online-Abstimmung ausgewählt hat, spiegeln die Vielfalt und den besonderen Charme des Marktes der Ideen wider, der in diesem Jahr rund 200 Stände umfasst. Alle Anbietenden setzen auf nachhaltige Produkte, die dem Fair-Trade-Gedanken folgen, und machen das Einkaufserlebnis auf dem Tollwood zu etwas Besonderem. Der Markt der Ideen ist noch bis zum 23. Dezember auf der Theresienwiese geöffnet.

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024; Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände