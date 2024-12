Auf in die letzte Tollwood-Woche

Tollwood-Momente sammeln

Die letzte Woche auf dem Tollwood Winterfestival mit Romeo und Julia im Zirkusduell, einer Mitmachlesung für Kinder und magischer Auszeit vom Alltag – Abschluss mit Silvesterparty

MÜNCHEN. Das Tollwood Winterfestival 2024 auf der Theresienwiese geht in die letzte Woche. Noch bis 23. Dezember laden die beeindruckende Zeltdachinszenierung zum diesjährigen Festival-Motto „Wir braucht Dich!“, funkende Feuershows, Live-Konzerte und Aktionen dazu ein, die Vielfalt des Festivals zu erleben.

Ein Dach als Botschaft

Jeden Abend, wenn es dunkel wird, verwandeln sich die Dächer der Tollwood-Zelte in Leinwände: Unter dem Motto „Wir braucht Dich!“ inszeniert das Tollwood Winterfestival einen Appell für Zusammenhalt und gemeinschaftliches Handeln. „Die Installation setzt ein Zeichen“, erklärt Stefanie Kneer, Sprecherin des Festivals. „Wir wollen daran erinnern, dass wir alle, also jedes einzelne Dich für eine bessere Welt zählt.“ Um 19 Uhr zeigt Tollwood jeden Abend eine leuchtende Liebesgeschichte für die Demokratie. Es sind sechs Minuten, die zeigen sollen, wie wertvoll unsere Demokratie ist.

Zusatzvorstellung wegen großer Nachfrage

Am Dienstag, 17. Dezember, feiert die Show „Duel Reality“ im Grand Chapiteau Premiere. Wer kennt sie nicht die bekannteste Liebesgeschichte der Weltliteratur? The 7 Fingers aus Kanada interpretieren Shakespeares „Romeo und Julia“ neu als spannendes und interaktives Zirkusduell. Wegen der großen Nachfrage gibt es am Sonntag, 22. Dezember, um 14 Uhr eine Zusatzvorstellung. Mitreißende Akrobatik, kraftvolle Choreografien und ein packendes Bühnenbild machen diese Show zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und das Publikum ist mittendrin. Tickets für die Zusatzshow und Restkarten für die Vorstellungen am 17., 18. und 19. Dezember gibt’s unter www.tollwood.de, bei München Ticket und Eventim.

Eintritt frei für Mitmachlesung und zauberhafte Performances

Bei „Der Geschichte vom viel zu kleinen Nussknacker“ können Klein und Groß am Dienstag, 17. Dezember, um 14:30 Uhr im Hexenkessel aktiv zuhören und mitmachen – eine wunderbare Gelegenheit, sich in der Vorweihnachtszeit eine kleine Auszeit zu nehmen. Für diese Kinderveranstaltung heißt es „Eintritt frei“ wie auch beim ymedioteatro. Dieses Miniaturtheater mit nostalgischem Jahrmarktflair erzählt berührende Geschichten. Und Feuershows sorgen für funkende Momente und eine magische Atmosphäre – und das alles bei freiem Eintritt.

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, kann sich bei einem Bummel über den Markt der Ideen inspirieren lassen. Hier gibt es kreatives Kunsthandwerk, Nachhaltiges und Schönes aus aller Welt. Die einzigartige Mischung aus internationalem Flair und regionalem Charme macht das Stöbern zu einem Erlebnis.

Letzte Chance für Festivalzauber 2024

Noch bleibt eine Woche, um die besondere Atmosphäre auf dem Tollwood Winterfestival zu genießen, sich von Kunst und Kultur inspirieren zu lassen und die Botschaft „Wir braucht Dich!“ mit in die Welt zu tragen. Ein Besuch lohnt sich – ob bei einer Show im Festival du Cirque, einer Feuershow oder einfach beim Flanieren durch das bunte Treiben. Wer dabei sein möchte, hat noch Zeit bis Montag, 23. Dezember, eine vorweihnachtliche Auszeit zu erleben. Das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese öffnet Montag bis Freitag um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr.

Und zum Abschluss feiert München auf der Theresienwiese die große Tollwood Silvesterparty – in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Club Harry Klein. Tickets für die Tollwood Silvesterparty mit viel Live-Musik und dem Lovers Lipsync Battle sind für 38,50 Euro (ermäßigt 33 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über München Ticket erhältlich. Mit dem Social Ticket für 18 Euro können auch Menschen mit kleinerem Budget teilnehmen – begrenzt und nur telefonisch bei Tollwood erhältlich. Ein Nachweis ist nicht erforderlich. Alle Tickets gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket. Wer unter 18 ist, darf nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfeiern, kein Zutritt für Kinder unter sechs Jahren. Weitere Infos unter www.tollwood.de

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024 – Zusatzvorstellung „Duel Reality“ 22. Dezember, 14 Uhr

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände, weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de