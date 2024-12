Silvester auf Tollwood wird bunt – erstmals mit Harry Klein

Mit Harry Klein auf Tollwood ins neue Jahr tanzen

Auf der Tollwood Silvesterparty wird es bunt: Live-Musik trifft Club-Atmosphäre, Drag*Artists treffen Mitternachtswalzer – jetzt Tickets sichern

Zum Abschluss des Tollwood Winterfestivals wird’s bunt. Die Silvesterparty gehört zu den festen Traditionen in München – in diesem Jahr neu auf der Theresienwiese dabei: der Club Harry Klein mit elektronischen Party-Beats und einem Lovers Lipsync Battle. Es heißt: mit Live-Musik von Pop und Rock bis House und Elektro ins Jahr 2025 und sich von kreativen Performances begeistern lassen.

Das EssZimmer wird zur Außenstelle des Club Harry Klein. Hier sorgen DJ Karotte, der in Clubs rund um den Globus auflegt, und VJ Proximal, die mit ihren Visuals die Leinwand zum Leuchten bringt, für Party-Stimmung. Die Musik trifft auf beeindruckende Visuals, die für das richtige Clubfeeling sorgen. Beim Lovers Lipsync Battle des Kollektivs LOVERS MUNICH moderiert von Pinay Colada und Marie Conna treten acht Drag*Artists gegeneinander an. Das Publikum entscheidet, wer bei diesem Wettbewerb überzeugt und am Ende den Titel mit nach Hause nimmt.

Party bis 2025

Club-Atmosphäre im EssZimmer, Live-Musik im Bazar-Zelt und im Hexenkessel: Von Indie-Pop-Rock mit Falschgeld oder Lina Bó, die südamerikanische Exotik mit deutschem Folk Pop verbindet, bis hin zu Reggae und Urban Grooves mit JAMARAM meets JAHCOUSTIX – auf mehreren Areas wird gefeiert und getanzt. Die Keller Steff BigBand reißt mit rockigen Rhythmen alle mit, während DJ Pascha bekannte Hits begleitet von Visuals auf die Tanzfläche bringt.

Im Hexenkessel begeistern die Trouble Boys mit Coverversionen von Rock-Klassikern Musik-Fans und Tanz-Begeisterte. Und DJ Dirk Wagner sorgt mit seiner Hit-Mischung von Aloha bis Zeppelin für beste Stimmung. Das Außengelände auf dem Tollwood Winterfestival lädt mit Feuertonnen zum Verweilen ein, während der beleuchtete Weihnachtsbaum die Silvesternacht erhellt. Traditionell wird hier um Mitternacht gemeinsam mit einem Walzer ins neue Jahr getanzt, bevor die Party 2025 weitergeht.

Livemusik, Tanz und die besondere Atmosphäre auf der Theresienwiese machen den Jahreswechsel 2024 zu einem Event, das man nicht verpassen sollte. Ob Walzer um Mitternacht oder Club-Beats im EssZimmer – so tanzt München ins Jahr 2025!

Tickets für die Tollwood Silvesterparty für 38,50 Euro (ermäßigt 33 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket erhältlich. Mit dem Social Ticket für 18 Euro können auch Menschen mit kleinerem Budget teilnehmen – begrenzt und nur telefonisch bei Tollwood erhältlich. Ein Nachweis ist nicht erforderlich. Alle Tickets gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket. Wer unter 18 ist, darf nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfeiern, kein Zutritt für Kinder unter sechs Jahren. Weitere Infos unter www.tollwood.de

Tollwood Silvesterparty

Ort: Theresienwiese, München

Zeit: 31. Dezember 2024 – Beginn 19 Uhr

Das Programm zur Silvesterparty:

BAZAR

DJ Pascha 19 + 2 Uhr

Falschgeld 19:30 Uhr

Lina Bó 20:50 Uhr

Jamaram meets Jahcoustix 22 Uhr

Keller Steff Bigband 0:20 Uhr

ESSZIMMER

VJ Proximal 19 Uhr

DJ Karotte 21 + 23 + 0:20 + 2 Uhr – Open End

LOVERS Lipssync Battle – Open Stage Competition 22:30 + 1:30 Uhr

HEXENKESSEL

DJ Dirk Wagner 19 + 2 Uhr

Peter Heger & Edwin Karbaumer 20:30 Uhr

Trouble Boys 22:30 Uhr

AUSSENGELÄNDE

Stelzentheater Duo Hochformat „Illumina“ 19 Uhr

FOOD-PLAZA

Best of Food & Sound ab 19 Uhr

Um 0 Uhr Mitternachtswalzer auf dem gesamten Festival

Weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de