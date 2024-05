HIGH END 2024 erwartet die Fachwelt und Enthusiasten mit einer beispiellosen Audiovielfalt

Das MOC München wird zum Schaufenster für aktuelle Trendthemen, Innovationen und Visionen für die Zukunft der Audioindustrie

In wenigen Tagen heißt es wieder Vorhang auf für das wichtigste Event der Audiobranche. Die HIGH END 2024 startet am 9. Mai mit einem unvergleichlichen Produktangebot. Ergänzt von den Spezialmessen WORLD OF HEADPHONES und IPS – International Parts + Supply bringt die Leitmesse an vier Tagen die gesamte Welt der hochwertigen Audiotechnologie an einem Ort zusammen. Erweitert um neue Themenbereiche, wie der Gaming Zone, wird die HIGH END auch für das jüngere Publikum noch attraktiver. Musikliebhaber, Technikbegeisterte und Audiophile dürfen sich auf viel Abwechslung und spannende Erlebnisse freuen. Mit mehr als 10.000 Fachbesuchern, die sich im vergangenen Jahr auf der Messe informierten, bleibt die HIGH END für das B2B-Geschäft unangefochten der wichtigste internationale Markplatz der Branche.

Hörerlebnisse auf der WORLD OF HEADPHONES

Noch mehr Fläche, noch mehr Aussteller: Die WORLD OF HEADPHONES wächst weiter und präsentiert als eigene Spezialmesse in Halle 1 alles, was der Markt an hochwertigen Kopfhörern und Kopfhörerzubehör zu bieten hat. Und das Beste: an den Hörtischen können die unterschiedlichen Modelle direkt aufgesetzt, getestet und miteinander verglichen werden. Die WORLD OF HEADPHONES hat sich seit ihrer Premiere auf der HIGH END 2022 zu einem beliebten Treffpunkt der Kopfhörer-Community entwickelt und zieht Menschen jeden Alters magisch an. Nirgendwo sonst findet man an einem Ort so viele unterschiedliche Varianten des beliebten Tonüberträgers, der in der Freizeit sowohl für den ungestörten Musikgenuss als auch für den Konsum von Podcasts, Videos und Social-Media-Content zum Einsatz kommt. Entdecken Sie auf der WORLD OF HEADPHONES in einer entspannten Atmosphäre die faszinierende Verschmelzung von Musik, Technologie und Hörgenuss.

Die Markenliste der WORLD OF HEADPHONES kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: mit rund 100 Marken sind die ausstellenden Firmen in Halle 1 am Start. Darüber hinaus können Sie beste Klangqualität, ganz nah am Ohr, auch bei weiteren Ausstellern in den Hallen und Atrien auf der HIGH END 2024 entdecken.

Premiere für die Gaming Zone



Klangbewusste Gamer und Fans von großartiger Technik dürfen sich freuen: Erstmalig präsentieren wir auf der Spezialmesse WORLD OF HEADPHONES in Halle 1 die GAMING ZONE. Statt der bisher üblichen Vorstellung von Konsolen, Gaming-PC und Spielen dreht sich hier alles um den faszinierenden Klang von Spielen. Tauchen Sie also auf der HIGH END nicht nur in die faszinierende Welt des Gaming, sondern zum ersten Mal auch bewusst in den großartigen Klang von Spielen ein! Diese einzigartige Fusion von Gaming und Hi-Fi eröffnet den Besuchern die Möglichkeit, Spiele nicht nur zu erleben, sondern auch mit allen Sinnen zu spüren.

In Zusammenarbeit mit unserem Partner konsolenfan.de haben wir einen Stand geschaffen, der Gaming-Enthusiasten eine immersive Erfahrung bietet. Zu entdecken gibt es eine Vielzahl hochwertiger Soundequipment-Produkte führender Hersteller, die das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level heben. Von kristallklaren Höhen bis zu kraftvollen Bässen wird der Sound in seiner reinsten Form erlebbar und lässt den Anwender tief in verschiedene Spielwelten eintauchen. Dabei stehen am Stand nicht nur die aktuellen Spiele-Konsolen und ein speziell für die HIGH END zusammengestellter Gaming-PC zur Verfügung, sondern Sie können an legendären Retro-Konsolen auch an den Beginn der Spielezeit zurückreisen. Die Auswahl an Gaming-Headsets, Lautsprechern und Soundbars wurde sorgfältig ausgewählt, um dem Publikum ein unvergleichliches Klangerlebnis zu bieten.

Außerdem begrüßen wir in der Gaming Zone zwei talentierte Streamer aus dem Hause Germench, die live vor Ort auf der Streaming-Plattform Twitch von der HIGH END aus Spiele streamen werden und durch die Kombination aus hochwertigem Sound und fesselndem Gameplay eine einzigartige Atmosphäre schaffen.



IPS – International Parts + Supply setzt erfolgreiche Partnerschaft mit ALTI Association fort

Die OEM-Messe IPS ist eine reine B2B-Messe, die mit Zulieferprodukten die Wertschöpfungskette an einem Ort vereint. In direkter Nachbarschaft zur HIGH END können Fachbesucher und Aussteller der HIGH END mit den Ausstellern der IPS in Kontakt treten, neue Partnerschaften schließen und bestehende Verbindungen ausbauen. An den beiden Publikumstagen ist die Zuliefermesse auch für alle anderen Besucher geöffnet. Die Produktpallette umfasst hochwertige elektronische Bauteile, maßgeschneiderte Lautsprechersysteme, High-Tech-Kontaktlösungen, moderne Gehäuseproduktionen sowie Verpackungslösungen für einen geschützten Transport der exklusiven Waren.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr setzen wir in 2024 die Zusammenarbeit mit der ALTI Association als Kooperationspartner auf der IPS – International Parts + Supply fort. Die Veranstaltung wird einmal mehr zum Knotenpunkt für Fachleute und Interessierte aus den Bereichen HiFi, Audio und Akustik, wo sie Hersteller, deren Zulieferer, Marken und andere wichtige Stakeholder in Halle 1 zusammenführt.

Vorträge im ALTI Pavillion

Mit großartigen Speakern und richtungsweisenden Fachvorträgen ist es der HIGH END und ALTI gelungen, erneut ein hochinteressantes Vortragsprogramm zusammenzustellen. Angeboten werden Keynotes und Präsentationen zu Innovationen der Audio-Industrie. Die Vorträge werden im ALTI Pavillon stattfinden. Mit dabei sind Präsentationen von SciEngineer, Kartesian, Composite Sound, Danville Signal Processing und weitere. Konferenz Programm

ALTI LLC (Audio & Loudspeaker Technologies International), gegründet in 1961, ist ein weltweiter Verband, der sich der Vertretung und Förderung aller Interessengruppen der Audiobranche und verwandter Technologien widmet. Der Verband bringt Fachleute aus den Bereichen Design, Entwicklung und Herstellung zusammen. Mit seinem großen Netzwerk und seinen umfassenden Angeboten unterstützt ALTI die Mitglieder insbesondere darin, ihr Business voranzubringen, Zugang zu aktuellen markt- und branchenbezogenen Themen zu erhalten und Kontakte zu knüpfen. Ziel von ALTI ist es, die Mitglieder und Partner, die sich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen zusammensetzen, zu vernetzen und die Branche zu fördern.

Über die HIGH END:

Die HIGH END – die international renommierte Audio-Messe – gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Unterhaltungselektronik. An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren.

