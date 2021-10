Hurra, Babini ist da! Individueller, digitaler, interaktiver – aus Babywelt wird Babini

Neuer Name, wegweisende Inhalte – die Babywelt, Deutschlands führende Endverbrauchermesse rund um Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr, erfindet sich neu. Ab sofort bietet sie unter dem Namen Babini ein einzigartiges Rundum-Erlebnis. Die beliebten Präsenzmessen bleiben und sind für 2022 in acht Städten geplant. Zusätzlich begleitet Babini werdende und junge Eltern nun 365 Tage im Jahr digital und bietet ihnen Beratung, direkten Austausch und informative Shoppingunterstützung. Zur Auswahl stehen hier zwei Pakete – ein attraktives „Maxi-Paket“ sowie ein kostenloses „Mini-Paket“. Besonderes Plus: Zum Start von Babini gibt es bei der Registrierung das Maxi-Paket bis Februar sogar kostenlos. Getreu dem Claim „Babini. Willkommen in der Familie.“ ist und bleibt es das Ziel, werdenden und jungen Eltern bei allen Fragen rund um die Familiengründung bzw. -vergrößerung kompetent zur Seite zu stehen.

Von Kinderwunsch bis zum Krabbelalter – Babini ist der neue umfassende Wegbegleiter für jeden Tag, jede Entwicklungsphase und jede Situation im Leben junger Familien. Denn Babini weiß, welche Herausforderungen Mamas und Papas jeden Tag bewältigen müssen. Mit genau den richtigen Tipps zur richtigen Zeit, tollen Produkten zum Kennenlernen und vielen mehr ist es das erklärte Ziel das Leben mit Kind noch schöner und einfacher zu machen und „Neu-Eltern“ auf Schritt und Tritt im Babyalltag zu begleiten.

Dabei setzt Babini auf das Beste aus zwei Welten: Die Babini Messen, die Neuauflage der Babywelt, Deutschlands erfolgreichster Babymesse, sind 2022 deutschlandweit an acht Standorten geplant. Weil das Elternsein aber keine Pause macht, ergänzt die brandneue Live- und Contentplattform www.babini.family das Portfolio und ist ab sofort der „Place to be“ für werdende bzw. frischgebackene Eltern – wann immer und wo immer sie es möchten. Das Digital-Angebot umfasst virtuelle Events, moderierte Experten-Talks, eine stetig wachsende Mediathek, hochwertige redaktionelle Inhalte sowie die Unterstützung durch ein Influencer-Netzwerk in den sozialen Netzwerken. Babini zeigt sich dabei so bunt, bewegend und vielfältig wie das Leben mit Baby selbst!

Die Babini @home Live-Events starten ab dem 13. November immer samstags um 15.00 Uhr im Infotainment-Format: Interaktive Video-Streams und Experten-Talks behandeln wechselnde Themenschwerpunkte. Die Themenbreite reicht dabei von Geburtsvorbereitung bis Kindergeld. Außerdem erwartet die Community spannende Produktpräsentationen in echter Live-Shopping-Atmosphäre. Das erste Babini @home Live-Event widmet sich mit dem Thema „Erstausstattung – was brauche Ich wirklich?“. Ein regelmäßiger Newsletter mit Tipps, Trends und attraktiven Gewinnspielen rundet das Angebot ab.

Die User können dabei aus zwei Paketen wählen. Das „Maxi-Paket“ für 7,99 Euro monatlich bzw. 79 Euro jährlich bietet kostenfreien Zugang zu allen Babini Live-Messen, freien Zugang zu der gesamten Mediathek sowie einen gratis Zugang zu allen Digital-Events. Zusätzlich gibt es exklusive Rabatt-Aktionen, weitere Preisvorteile und eine praktische Merkliste. Besonderes Plus: Zum Start von Babini gibt es bei der Registrierung das „Maxi-Paket“ die ersten Monate sogar kostenlos. Die kostenpflichtige, monatlich kündbare Mitgliedschaft beginnt erst ab Februar 2022. Ab dann ist alternativ auch ein kostenloses „Mini-Paket“ erhältlich. Dieses beinhaltet ein kostenfreies Babini @home Digital-Event. Der Preis für weitere Digital-Events reduziert sich um jeweils 30 Prozent. Zudem erhalten die Nutzer freien Zugang zu den Mediathek-Inhalten der letzten vier Wochen sowie 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis der Live-Messen.

„Mit Babini, unserem einzigartigen Omnichannel Angebot, bieten wir allen Mamas und Papas – zusätzlich zu unseren erfolgreichen Messeformaten – nun noch mehr Unterstützung und Orientierung. Wir sind sehr stolz darauf künftig 365 Tage im Jahr für unsere Community da zu sein und sie bei allen großen und kleinen Fragestellungen rund um das neue Familienmitglied zu unterstützen“, sagt Dr. Thomas Köhl, Geschäftsführer von FLEET Events GmbH.

Weitere Informationen unter https://babini.family/

Messetermine 2022:

Hamburg: 8. April bis 10. April

Essen: 29. April bis 1. Mai

Frankfurt: 13. Mai bis 15. Mai

Berlin: 7. Oktober bis 9. Oktober

München: 14. Oktober bis 16. Oktober

Leipzig: 4. November bis 6. November

Stuttgart: 17. November bis 20. November

Köln: 25. November bis 27. November