HYLO überträgt die NEXT GEN als offizieller Partner der PDC Europe live im Stream

Die HYLO PDC Europe NEXT GEN geht in ihre nächste Saison. Am 1. Februar 2025 startet die populäre Nachwuchsserie für die talentiertesten Spieler ohne Tourcard aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein.

Mit HYLO überträgt ein langjähriger Partner der PDC Europe die aufstrebende Nachwuchsserie ab dieser Saison live im Stream.

„Wir sind sehr stolz, nicht nur Partner der Super League, sondern auch Partner der NEXT GEN zu sein und diesen Weg gemeinsam mit der PDC Europe zu gehen. Die einzigartige Turnierserie gibt dem Dartsnachwuchs im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit auf den legendären Ally Pally – die größtmögliche Bühne im Darts“, betont Boris Röder, Leiter Unternehmenskommunikation URSAPHARM.

„Wir freuen uns, mit HYLO einen starken und langjährigen Partner auch für die NEXT GEN an unserer Seite zu haben. Die Unterstützung von HYLO ist ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung dieser aufstrebenden Turnierserie, die jungen Talenten eine Plattform bietet, um sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Der Livestream auf der HYLO-Website macht die Serie noch sichtbarer und schweißt die PDC Europe und HYLO noch enger zusammen“, sagt der Geschäftsführer der PDC Europe, Werner von Moltke zur Ausweitung der Zusammenarbeit.

Insgesamt finden in den nächsten Monaten 15 Events in vier Städten statt – unter anderem an den neuen Standorten Kalkar und Rust in Österreich. In abwechslungsreichen Spielmodi treten bis zu 256 Teilnehmer gegeneinander an. Besonderes Highlight ist der Modus „Master Out”. In dieser Spielvariante, die es bisher in der Geschichte der PDC noch nie gab, können Spieler ein Leg mit einem Treffer ins Triple-Feld beenden. Die Nachfrage ist riesig: Für das erste Eventwochenende in Hildesheim waren die Startplätze trotz Verdoppelung der Teilnehmerzahl frühzeitig vergriffen.

Seit dieser Saison ist die HYLO NEXT GEN der einzige Weg in die HYLO PDC Europe Super League. Der Sieger der Super League qualifiziert sich für die WM im Alexandra Palace.

Mehr Infos und Anmeldung auf der Website der PDC Europe.

Den Livestream gibt es hier.

Game On!