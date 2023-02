IMOT 2023: Süddeutschlands größte Motorradmesse startet auf dem Messegelände München durch

Es geht es wieder los! Zum Jubiläum präsentiert sich die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung vom 24. bis 26. Februar 2023 erstmals auf dem Messegelände in München-Riem. Seit 30 Jahren markiert die IMOT für viele Zweirad-Fans den Start der neuen Bike-Saison und ein Blick ins Ausstellerverzeichnis zeigt: Wer die neuesten Modell-Highlights starker Motorrad- und E-Motorrad-Marken – nicht wenige exklusiv auf der IMOT – live erleben will, der ist hier richtig. Neben den Ständen von Herstellern und Zubehöranbietern lockt zudem ein breit angelegtes Rahmenprogramm mit Showbühne, eindrucksvollen Sondershows und Mitmachaktionen. Besonderes Plus: Das Ticket der IMOT gilt gleichzeitig für den Eintritt zur parallel laufenden Reise- und Freizeitmesse f.re.e.

Im Jahr eins nach zwei unfreiwilligen Messe-Pausen ist die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung mit Vollgas zurück! Erstmals auf dem Messegelände in München-Riem (Hallen C5 und C6), überzeugt die Traditionsmesse auch 2023 wieder mit einer beeindruckenden Markenaufstellung, einem interessanten Rahmenprogramm und – ebenso eine Premiere – Kombi-Tickets für die Reise- und Freizeitmesse f.re.e, die zeitgleich „nebenan“ ihre Tore öffnet. Damit bekommen die Besucher zwei sich perfekt ergänzende Events zu einem Preis und damit einen echten Mehrwert.

Im Mittelpunkt jedes Besuchs einer Motorradmesse steht das „Live-Erleben“ der neuesten Modelle. Dass ist im Frühjahr 2023 nirgendwo so gut möglich wie auf der IMOT, denn das Ausstellerverzeichnis* liest sich wie ein „Who-is-who“ der Motorradbranche – einige Hersteller kommen dieses Jahr mit ihren Neuheiten sogar exklusiv nach München. Ganz vorn mit dabei sind mit Energica und Zero auch zwei Top-Hersteller im Segment der E-Motorräder. Damit ist die IMOT am Puls der Zeit und bietet Highlights für jeden Besucher. Ergänzend zu den eigenen Ständen präsentieren viele Hersteller ihre Highlights auch auf der IMOT-Showbühne* in Halle C5. Hier begrüßt Moderator Guy Fränkel vom Sender „Rock Antenne“ an allen Messetagen interessante Interviewpartner.

Ein absolutes Schmankerl im Rahmenprogramm sind die Sondershows und Mitmach-Aktionen in den Hallen: dieses Jahr unter anderem mit einem E-Trial-Schnupper-Parcours (5-16 Jahre) und Trial-Vorführungen von ausgewiesenen Cracks, sowie der Möglichkeit, auch ohne Führerschein kleinvolumige Roller und Bikes mit Elektroantrieb Probe zu fahren. Ein Highlight für Hobby- und Profi-Schrauber ist der „Live-Customizing“ Stand von BMW Martin in Halle C5: Dort wird während aller drei Messetage eine BMW R 18 vom Serienzustand in ein aufwändiges Custombike verwandelt. Weitere „Must-see“-Anlaufstellen für alle Fans edler Umbauten sind die Stände von Big-Big No.1 und Sport Evolution Franzen. Last, but not least: Fans besonders edler Old- und Youngtimer kommen bei den Sonderausstellungen von Motorrädern der legendären Marken Münch und Bimota auf ihre Kosten.

Für maximale Flexibilität sind Online-Tickets auf www.imot.de/tickets verfügbar. Sie sind auch noch kurz vor dem Messebesuch ohne Warteschlange buchbar und können sofort genutzt werden. Echter Mehrwert: Alle Tickets sind Kombitickets und gelten sowohl für den Eintritt zur IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung als auch für die gleichzeitig laufende Reise- und Freizeitmesse f.re.e.

Diese Marken sind bei der IMOT 2023 dabei:

Benelli

Beta

Bimota

BMW

Energica (E-Motorräder)

Fantic

Harley

Honda

Indian

Kawasaki

Oset (E-Motorräder)

Royal Enfield

Suzuki

Triumph

Voge

Yadea (E-Motorräder/Roller)

Yamaha

Zero (E-Motorräder)

Zontes

Z-tech (E-Roller)

IMOT Highlights Sondershows & Aktionen:



Elektro-Bikes und Roller Fahren ohne Führerschein (kleinvolumige Fahrzeuge)

E-Trial-Schnupper-Parcours mit Oset-Bikes (5-16 Jahre) und Vorführungen

„Live-Customizing“ Stand von BMW Martin / Martin Edition

Custom-Bikes von Big-Big No.1 und Sport Evolution Franzen

Münch Mammut-Ausstellung

Bimota Bikes der letzten Jahrzehnte

Landesverkehrswacht

Johanniter-Unfallhilfe

IMOT Showbühne



*Das vorläufige Ausstellerverzeichnis, die Hallenpläne und das Programm der IMOT-Showbühne sind hier abrufbar: www.imot.de/besucherinfos