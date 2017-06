Indie-Electro Duo XYLØ ist mit einer neuen Single und gleich zwei neuen Videos zurück!

Im Herbst vergangenen Jahres haben Produzent Chase Duddy und Sängerin Paige Duddy als Featured Artist des Chainsmokers-Hits „Setting Fires“ einen internationalen Hit gelandet. Nun sorgen sie mit „I Still Wait For You“ für neue Aufmerksamkeit.

Die Single überzeugt nicht nur im Original, sondern vor allem auch in der neu veröffentlichten Akustik-Version, bei der die Lyrics fast noch mehr zum Tragen kommen. Sängerin Paige singt von einer gescheiterten Beziehung, die die EINE Beziehung hätte sein können. Sein sollen! Gedanken und Gefühle, die sie nachts vom Schlafen abhalten. Auf der Suche nach Antworten. Wartend. Wartend auf die eine Person.

„Why can’t we fucking get along? / Forget everything we did wrong / ’Cause you’ve been the one / You know this will never change / But everyday, I still wait for you“