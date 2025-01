Infostand der Grünen München am PEP Neuperlach angegriffen und zerstört

Am Samstag, den 4. Januar 2025, wurde der grüne Infostand am pep Neuperlach angegriffen. Es wurde niemand verletzt. Ein Mann hat gepöbelt, den Infostand zertreten und gänzlich zerstört. Wir gehen von einer geplanten Aktion aus. Die Polizei war vor Ort.

Dazu sagt André Hermann, Bundestagkandidat der GRÜNEN im Stimmkreis München-Ost:

„Der Angriff auf unsere ehrenamtlichen Wahlkämpfenden und die Zerstörung des Infostandes sind inakzeptabel. Wir argumentieren gerne hart in der Sache, aber immer mit Respekt. Gewalt ist zu verurteilen und ich hoffe, der Täter wird zur Rechenschaft gezogen. So geht es jedenfalls nicht, wo samma denn! Ich verurteile diesen Angriff aufs Schärfste.

Die Solidaritätsbekundungen, unter anderem auch von anderen Parteien, zeigen, dass wir zusammenstehen, um die Demokratie zu verteidigen. Am nächsten Samstag setzen wir ein Zeichen am Infostand am pep, von 12-15 Uhr. Wer uns vertreiben möchte, muss mit der Antwort rechnen: Wir lassen uns nicht vertreiben und verteidigen die Demokratie. Zusammen und mit Zuversicht.“