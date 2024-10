Jesuitenkirche St. Michael München – Mozart Requiem am 17.11.2024 und Orgelkonzert am 06.12.2024

Mozart – letzte Stücke

1791 – das Todesjahr Mozarts.

Das diesjährige Michaelskonzert am Sonntag, 17.11.2024 um 16:00 Uhr möchte mit drei Werken das letzte Lebensjahr des viel zu früh verstorbenen Genies näher beleuchten. Es erklingen der zweite Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur, die Motette “Ave verum corpus” und das immer noch geheimnisumwitterte Requiem in d-Moll. Die Soli singen Bettina Kühne (Sopran), Jennifer Crohns (Alt), Markus Gruber (Tenor) und Florian Drexel (Bass). Das Klarinettensolo spielt Rolf Weber. Es singen und spielen Chor und Orchester St. Michael unter der Leitung von Chordirektor Dr. Frank Höndgen. Karten gibt es bei Münchenticket, an der Pforte von St. Michael und an der Konzertkasse. Herzliche Einladung.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Sonntag 17.11.2024 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert

W.A. Mozart – letzte Stücke:

Requiem d-Moll KV 626

Klarinettenkonzert A-Dur (2. Satz)

Ave verum

Bettina Kühne, Sopran

Jennifer Crohns, Alt

Markus Gruber, Tenor

Florian Drexel, Bass

Chor und Orchester St. Michael

Dr. Frank Höndgen, Leitung

Karten

Kat. I 30 € (erm. 25 €)

Kat. II 25 € (erm. 20 €)

Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt.

Kartenvorverkauf

– München Ticket

– Pforte St. Michael

– Konzertkasse

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Freitag 06.12.2024 – 20.00

Michaelskonzert an der neuen Chororgel

Karl Maureen, Orgel (Konzertorganist und Prof. em. München)

Werke von Bach, Krieger, Dubois, Puccini, Satie u.a.

Eintritt frei