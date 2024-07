Käse, Schnaps und ganz viel Panorama: Geführte Wanderungen rund um Lenggries

Was macht eigentlich eine Sennerin? Und wie schmeckt Käse von der Alm? Das erfahren Urlaubende bei der geführten Wanderung zur Feichtenalm, die zu den sieben Hütten der Rossteinalmen (1481 m) gehört. Die 500 Höhenmeter führen über einen einfachen Wanderweg, oben werden zur Käseauswahl Panoramablicke auf Karwendel- und Wettersteingebirge, Zugspitze und Benediktenwand serviert. Ein bisschen länger ist man zur Seiboldsalm im hinteren Längental unterwegs, aber immer noch auf einem blauen Wanderweg. Zu Kaffee, Kuchen und Brotzeit bimmeln idyllisch die Kuhglocken, während als Kulisse die mächtige Probstwand grüßt. Platz im Rucksack lassen sollten Gäste für die neue „Lasselnrunde mit Schnapsverkostung“. Es geht über sonnige Wiesen, vorbei an den denkmalgeschützten Lasseln-Höfen und dem Naturdenkmal „Große Tann“, ein beeindruckender ca. 400 Jahre alter Baum. Zum Abschluss gibt es am Tradlerhof eine kleine Schnapsverkostung. Die Edelbrände und Liköre der Obstbrennerei Georg Schöffmann tragen das Herkunftssiegel „Ein Produkt aus Lenggries“ und eignen sich gut als Mitbringsel. Alle Wanderungen werden bis Mitte September angeboten. Weitere Infos und Anmeldung unter www.lenggries.de bzw. in der Tourist Information vor Ort.