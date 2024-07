Keine Fan Zone am Sonntag! Keine Halbfinal-Übertragung im Olympiastadion am Dienstag

Aufgrund der sehr schlechten Wetteraussichten für Sonntag, 7. Juli 20024 wird es kein Programm in der Fan Zone Olympiapark geben. Das Bühnenprogramm ist abgesagt und die Partner-Stände bleiben geschlossen. EM-Übertragungen finden ohnehin nicht statt, der Sonntag ist spielfrei. Für die gastronomische Grundversorgung im Olympiapark ist wie gewohnt gesorgt.

Das Gelände der Fan Zone ist daher am Sonntag für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen frei passierbar. Der Hans-Jochen-Vogel-Platz ist den ganzen Tag ohne Kontrollen für alle zugänglich.

Am Montag findet die Fan Zone wieder planmäßig statt und das tägliche Programm wird ab 13 Uhr wieder aufgenommen.

Für das Public Viewing des Halbfinales am Dienstag, das in der Münchner Fußball Arena stattfindet, wird laut Schätzungen die Kapazität in der Fan Zone Olympiapark ausreichen. Daher bleibt das Olympiastadion geschlossen, dort wird keine Übertragung des Spiels Spanien vs. Frankreich stattfinden.