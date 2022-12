Kirchtrudering: Fußgänger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Wie bereits berichtet, hielt sich am Montag, 21.11.2022, gegen 06:30 Uhr, ein 48-jähriger Fußgänger an einer Bushaltestelle des Schatzbogens auf, bevor er unvermittelt auf die Fahrbahn trat und dort mit dem Pkw, Mercedes, eines 46-jährigen Münchners zusammenstieß.

Der Fußgänger wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt.

Am Freitag, 09.12.2022, verstarb der 48-Jährige nun an den Folgen seiner Verletzungen in einem örtlichen Klinikum.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.